Сегодня 18 сентября 2018 года, 15:56

LHS: «Процессуальные вопросы проведения следственных действий при участии клиента» — тема лекции Златы Симоненко

Злата Симоненко, партнер АО «Солодко и Партнеры», рассказала слушателям об особенностях проведения следственных действий при участии клиента. В начале лекции Злата Симоненко обратила внимание аудитории, что действующие УПК Украины не являются инструкцией, как проводить следственные действия, а выступают лишь основой для проведения следственных действий.

Говоря о роли адвоката в уголовном производстве, лектор подчеркнула, что УПК Украины не содержит требований к адвокату, так как адвокат — это статус. Поэтому при возникновении коллизий нормы УПК Украины нужно толковать в пользу стороны защиты. Как пример лектор предложила рассмотреть следующий кейс: может ли адвокат принимать участие в таком следственном действии, как личный досмотр, если адвокат противоположного с клиентом пола. Лектор сообщила, такой досмотр может проводиться при условии согласия клиента, поэтому правоохранительные органы не имеют права привлекать другого адвоката.

Все следственные действия должны осуществляться при участии адвоката и полностью фиксироваться — только так можно защитить свои права и выявить правонарушения со стороны правоохранительных органов. К примеру, если в протоколе не зафиксирован момент прибытия лица в следственное управление, можно говорить о том, что законного задержания не было.

Также адвокату следует обращать внимание на то, как происходит вручение уведомления о подозрении. В частности, адвокат имеет право попросить разъяснения уведомления о подозрении, причем следователь должен разъяснить не только права, но и обоснованность подозрения. Практика показывает, что не всегда уведомление о подозрении вручается при задержании. Так, бывают случаи, когда следственный судья делает вывод о невозможности избрания меры пресечения на основании того, что лицо не получило статуса подозреваемого.

Лектор рассказала и о том, что нужно учитывать при проведении такого следственного действия, как следственный эксперимент. Так, нужно иметь в виду, что в силу истечения длительного времени лицо может не помнить всех деталей, а следователь может побуждать к действиям, которые лицо должно показать во время следственного эксперимента. Поэтому если адвокат во время следственного эксперимента подозревает о влиянии следователя на своего клиента, он должен остановить проведение следственного действия. «Лучше сказать, что лицо не помнит, нежели говорить о том, чего не было на самом деле», — советует Злата Симоненко.