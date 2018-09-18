Сегодня 18 сентября 2018 года, 15:57

АМКУ разъяснил вопрос применения законодательства о госпомощи при получении средств от МФО

Антимонопольным комитетом Украины опубликовано разъяснение по вопросам применения законодательства в сфере государственной помощи от 6 сентября 2018 года №11-ГГ/ДД.

Разъяснение подготовлено на основе информации, полученной Комитетом от международных финансовых учреждений, Проекта технической помощи Европейского Союза «Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Среди прочего отмечается, что в законодательстве ЕС государственные ресурсы включают любые ресурсы государственного сектора экономики, в частности, имеющиеся в распоряжении органов власти (центральных, децентрализованных, региональных или других), а также при определенных обстоятельствах это могут быть даже ресурсы частных субъектов хозяйствования. Юридическая обособленность определенного государственного учреждения от органа власти не имеет значения. Средства, предоставляемые центральным банком отдельным кредитным учреждениям, обычно также считаются государственными ресурсами.

Примечательно, что ресурсы международных финансовых институтов не считаются ресурсами государства или местными ресурсами, если международная финансовая организация принимает решение о финансировании субъектов хозяйствования самостоятельно, при отсутствии решающего влияния на такое решение органов власти или органов местного самоуправления.

При этом совместное финансирование проектов или деятельности субъектов хозяйствования за счет государственных (местных) ресурсов и фондов международных финансовых организаций может содержать признаки государственной помощи в части предоставленных субъектам хозяйствования государственных (местных) ресурсов, в том числе в части гарантий.