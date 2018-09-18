Сегодня 18 сентября 2018 года, 14:14

Принят закон о прозрачности в добывающих отраслях

Верховная Рада Украины одобрила в повторном втором чтении законопроект №6229 «Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях», передает корреспондент РБК-Украина.

За принятие проекта во втором чтении проголосовали 244 нардепа.

Закон определяет организационно-правовые основы раскрытия информации в добывающих отраслях, устанавливает конкретные обязательства по раскрытию информации, способы раскрытия информации и ответственность субъектов раскрытия информации.

Проект предусматривает обеспечение доступа к полной и объективной информации о платежах субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, в пользу получателей платежей, создание предпосылок для общественно ответственного использования такими субъектами полезных ископаемых общегосударственного значения, а также для общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с использованием и управлением государством и территориальными общинами полезными ископаемыми общегосударственного значения.

«Законопроект разработан с использованием терминологически-понятийного аппарата законодательства Украины, в частности законов Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях», «О защите экономической конкуренции», с учетом специфики предмета правового регулирования и терминологически-понятийного аппарата законодательства ЕС», – указывают авторы документа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины на пленарном заседании 18 сентября 2018 года рассмотрит вопросы безопасности на дорогах. Кроме того, сообщалось, что в октябре в парламенте планируют рассмотреть законопроект о языке.