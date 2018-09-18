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В Николаеве более 100 водителей автобусов работали без оформления, но с медосмотром

18 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Автоперевозчика Николаева, который использовал труд работников без надлежащего оформления трудовых отношений, оштрафованы на сумму более 11,7 млн гривен. Об этом пишет сайт Государственной службы Украины по вопросам труда.

По результатам инспекционного посещения Общества, предоставляющего услуги по пассажирским автоперевозкам по городским маршрутам, инспекторами труда управления Гоструда в Николаевской области установлен факт допуска 105 работников к работе без оформления трудовых отношений, из которых 104 работники выполняли обязанности водителей автомобильного транспорта, и один работник – обязанности по должности «диспетчер».

Водители, начиная свой рабочий день с предрейсовых медицинских осмотров водителей и технического осмотра транспортного средства, работали согласно режиму рабочего времени и графиков обслуживания автобусных маршрутов, определенных Обществом. Распоряжение и контроль за выполнением работы осуществляло руководство автоперевозчика. Несмотря на это, между Обществом и водителями не были оформлены трудовые договоры. Так, например, согласно объяснению одного из водителей, он работал в таких условиях около 10 лет.

В соответствии с абзацем вторым части второй статьи 265 Кодекса законов о труде Украины за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) субъекты хозяйствования несут ответственность в виде штрафа в 30-кратным размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

В соответствии с указанным, уполномоченным лицом управления Гоструда в Николаевской области на Общество наложены штрафные санкции на сумму 11 727 450 гривен.

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