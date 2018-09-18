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Сегодня 18 сентября 2018 года, 14:14

Нападавшему на судью Святошинского райсуда Киева определили меру пресечения

В понедельник, 17 сентября 2018 года, Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца Василию Кононенко – подозреваемому в избиении судьи Святошинского суда Киева Сергея Дячука.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Подозреваемый будет находиться под домашним арестом до 15 ноября 2018 года, он обязан носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Ему инкриминируется часть 4 статьи 296 УК – хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В материалах дела говорится, что 14 сентября с.г. подозреваемый избил судью Сергея Дячука, который сделал замечание из-за поджога на автостоянке.

Сам Кононенко утверждает, что его начал бить Дячук. Он рассказал, что раньше они с судьей «неоднократно вместе употребляли спиртные напитки».

Суд по ходатайству адвоката допросил четырех свидетелей по делу – соседей и дочь подозреваемого. Двое из свидетелей – военнослужащие. «Они пытались подтвердить позицию Кононенко, что драку начал судья Дячук, ударив его в грудь», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в материалах дела есть справка 1988 года, что Кононенко как бывший военный получил контузию.

В субботу, 15 сентября, киевская полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении на судью.

Ранее пресс-служба Совета судей Украины сообщила, что на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука возле собственного дома было совершено нападение.