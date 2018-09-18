Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 сентября 2018 года, 14:14

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Нападавшему на судью Святошинского райсуда Киева определили меру пресечения

18 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

В понедельник, 17 сентября 2018 года, Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца Василию Кононенко – подозреваемому в избиении судьи Святошинского суда Киева Сергея Дячука.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Подозреваемый будет находиться под домашним арестом до 15 ноября 2018 года, он обязан носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Ему инкриминируется часть 4 статьи 296 УК – хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В материалах дела говорится, что 14 сентября с.г. подозреваемый избил судью Сергея Дячука, который сделал замечание из-за поджога на автостоянке.

Сам Кононенко утверждает, что его начал бить Дячук. Он рассказал, что раньше они с судьей «неоднократно вместе употребляли спиртные напитки».

Суд по ходатайству адвоката допросил четырех свидетелей по делу – соседей и дочь подозреваемого. Двое из свидетелей – военнослужащие. «Они пытались подтвердить позицию Кононенко, что драку начал судья Дячук, ударив его в грудь», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в материалах дела есть справка 1988 года, что Кононенко как бывший военный получил контузию.

В субботу, 15 сентября, киевская полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении на судью.

Ранее пресс-служба Совета судей Украины сообщила, что на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука возле собственного дома было совершено нападение.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1081) от 11/09/18 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1081)
Конспект

Выходить на поверку

Отрасли практики

Признать годным

Судебная практика

Из другого места

Тема номера:

Отформатировать иск

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом