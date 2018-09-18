Сегодня 18 сентября 2018 года, 12:31

Минюст технически сделал невозможным совершение регистрационных действий за пределами области, – замминистра

Министерство юстиции ввело механизм, который не позволяет регистратору совершать регистрационные действия за пределами своей области и таким образом нарушать закон. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины по государственной регистрации Елена Сукманова, передает сайт Минюста.

«К Антирейдерской комиссии Минюста поступает много жалоб, когда в нарушение требований закона регистраторы совершают регистрационные действия за пределами своей юрисдикции, то есть за пределами области. Например, регистратор в Луганской области регистрирует объекты недвижимости в Киеве или Днепре. Так быть не может!», – сказала Елена Сукманова.

По ее словам, на такие действия Минюст реагировал путем отключения регистраторам доступа к реестрам, но такие меры имели незначительный эффект, поскольку недобросовестные регистраторы все равно продолжали нарушать эту норму закона. Кто-то делал это бессознательно, а кто-то – специально, уточнили в Министерстве.

«Поэтому мы решили использовать принцип, когда система просто физически не позволит человеку сделать умышленную или неумышленную ошибку. То есть теперь регистратор технически не сможет осуществить регистрационное действие не в своей области, ибо, если он попытается это сделать, на экране появится надпись «техническая ошибка» и нажать кнопку будет невозможно», – пояснила заместитель министра юстиции.

«Мы не можем уговорить и убедить всех регистраторов, нужно работать в соответствии с законом, поэтому мы и в дальнейшем будем применять технические решения, чтобы защитить права собственности граждан и представителей бизнеса», – отметила Елена Сукманова. На очереди – автообмен данными между реестрами Минюста и единым реестром судебных решений для того, чтобы исключить регистрацию на основе поддельных решений судов, случаи которых сейчас часто встречаются, добавила она.