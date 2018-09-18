Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 сентября 2018 года, 12:31

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВС: корпоративные споры не могут рассматриваться в порядке упрощенного производства

18 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В порядке упрощенного искового производства не могут рассматриваться дела по спорам, возникающим из корпоративных отношений. Как сообщает портал «Судебной власти Украины», спор по делу № 925/1476/17 касался вопроса признания недействительным решений общего собрания ответчика.

Решением хозяйственного суда в удовлетворении иска отказано полностью. При этом суд первой инстанции указал, что в судебном заседании решил вопрос о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного искового производства в связи с вступлением в силу новой редакции ГПК Украины. Участники не возразили против такого перехода и оставили этот вопрос на усмотрение суда.

Постановлением апелляционного хозяйственного суда решение оставлено без изменений. По сути заявленных исковых требований суд апелляционной инстанции согласился с выводами местного хозяйственного суда. В то же время апелляционный суд указал на то, что поскольку спор по делу связан с реализацией истцом своих корпоративных прав, то суд первой инстанции ошибочно рассмотрел дело в порядке упрощенного искового производства.

Кассационный суд согласился с выводом апелляционного хозяйственного суда об ошибочности перехода суда первой инстанции к рассмотрению дела в порядке упрощенного искового производства.

Однако коллегия судей акцентировала внимание на том, что нарушение норм процессуального права является обязательным основанием для отмены судебного решения суда первой инстанции и принятия нового судебного решения, если суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства дело, подлежащего рассмотрению по правилам общего искового производства.

Указанные положения являются императивными для суда апелляционной инстанции. Поэтому необоснованным и ошибочным был вывод апелляционного хозяйственного суда об оставлении решения местного хозяйственного суда без изменений, подчеркивается в сообщение. Утверждение суда о том, что формальная отмена решения приведет к затягиванию рассмотрения дела, не основывается на нормах права и не может быть основанием для принятия постановления вопреки определенным законом полномочиям.

С текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1081) от 11/09/18 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1081)
Конспект

Выходить на поверку

Отрасли практики

Признать годным

Судебная практика

Из другого места

Тема номера:

Отформатировать иск

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом