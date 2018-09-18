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ВС: корпоративные споры не могут рассматриваться в порядке упрощенного производства

В порядке упрощенного искового производства не могут рассматриваться дела по спорам, возникающим из корпоративных отношений. Как сообщает портал «Судебной власти Украины», спор по делу № 925/1476/17 касался вопроса признания недействительным решений общего собрания ответчика.

Решением хозяйственного суда в удовлетворении иска отказано полностью. При этом суд первой инстанции указал, что в судебном заседании решил вопрос о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного искового производства в связи с вступлением в силу новой редакции ГПК Украины. Участники не возразили против такого перехода и оставили этот вопрос на усмотрение суда.

Постановлением апелляционного хозяйственного суда решение оставлено без изменений. По сути заявленных исковых требований суд апелляционной инстанции согласился с выводами местного хозяйственного суда. В то же время апелляционный суд указал на то, что поскольку спор по делу связан с реализацией истцом своих корпоративных прав, то суд первой инстанции ошибочно рассмотрел дело в порядке упрощенного искового производства.

Кассационный суд согласился с выводом апелляционного хозяйственного суда об ошибочности перехода суда первой инстанции к рассмотрению дела в порядке упрощенного искового производства.

Однако коллегия судей акцентировала внимание на том, что нарушение норм процессуального права является обязательным основанием для отмены судебного решения суда первой инстанции и принятия нового судебного решения, если суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства дело, подлежащего рассмотрению по правилам общего искового производства.

Указанные положения являются императивными для суда апелляционной инстанции. Поэтому необоснованным и ошибочным был вывод апелляционного хозяйственного суда об оставлении решения местного хозяйственного суда без изменений, подчеркивается в сообщение. Утверждение суда о том, что формальная отмена решения приведет к затягиванию рассмотрения дела, не основывается на нормах права и не может быть основанием для принятия постановления вопреки определенным законом полномочиям.

С текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.