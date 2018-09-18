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Генпрокурор требует снятия неприкосновенности с трех народных депутатов от фракции «Оппозиционный блок»

18 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Генеральная прокуратура Украины просит у Верховной Рады разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

Соответствующие представления генпрокурор Юрий Луценко обнародовал во вторник утром в Facebook.

Об этом пишет «УП».

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