Генпрокурор требует снятия неприкосновенности с трех народных депутатов от фракции «Оппозиционный блок»

Генеральная прокуратура Украины просит у Верховной Рады разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.
Соответствующие представления генпрокурор Юрий Луценко обнародовал во вторник утром в Facebook.
Об этом пишет «УП».
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