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В российском «Сколково» потратят миллионы на бота-юриста

18 сентября 2018 года Источник:Pravo.ru

Юридическая компания «Правокард» выделила резиденту «Сколково» FastLaw 5 млн руб на обучение искусственного интеллекта юриспруденции.

По словам учредителя компании «Правокард» Николая Тюрникова, компания решила инвестировать в FastLaw после того, как ее команда за два дня сделала работающего бота-юриста, который с помощью нейронной сети отвечал на вопросы пользователей.

Созданная в 2017 году компания FastLaw сейчас работает с лабораторией нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института. У резидента «Сколково» уже есть прототипы проектов, которые внедряются в бизнес. Один из них помогает автоматизировать обработку входящих заявок или документов, на основе их содержания извлекать персональную информацию и подбирать подходящий ответ.

Директор Центра юридических технологий IT-кластера фонда «Сколково» Антон Пронин сказал, что инвестиции в российский LegalTech пока сложно сравнить с зарубежными: в США они могут достигать нескольких десятков миллионов долларов. «В текущем году в России это уже четвертый случай привлечения инвестиций в LegalTech-стартап. В два раза больше, чем за весь 2017 год. В данном случае интерес инвестора к технологии применения нейронных сетей в юриспруденции понятен, ведь на сегодняшний день технология является самой перспективной», — сказал Пронин.

Компания FastLaw была создана в ноябре 2017 года. Весной 2018 года FastLaw стала резидентом фонда «Сколково» с проектом Contact Center — это система автоматизации контакт-центров на основе технологий машинного обучения.

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