Сегодня 18 сентября 2018 года, 10:49

«СЕТАМ» запускает продажу прав аренды на землю через онлайн-аукционы

Государственное предприятие «СЕТАМ» и Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра заключили договор об обеспечении функционирования системы электронных земельных торгов. Об этом сообщает пресс-служба «СЕТАМ».

К продаже будут предложены права аренды на 10 участков общей площадью 210 гектаров, по два в Кировоградской, Одесской, Сумской, Львовской и Черниговской областях. Согласно процедуре, определенной Земельным кодексом Украины, торги могут состояться не ранее чем через 30 дней после экспозиции лотов.

«Преимущество продажи земли именно через онлайн-аукцион очевидно: система вводит конкуренцию среди покупателей, что в свою очередь дает значительное повышение цены от оценочного уровня в процессе торгов», — сказал генеральный директор ГП «СЕТАМ» OpenMarket Виктор Вишнев.

Отметим, что земельные аукционы традиционного формата продолжают действовать до внесения изменений в Земельный кодекс Украины. Проект позволит отработать процедуру перевода в электронный формат и предотвратить возможные риски этой трансформации.