«СЕТАМ» запускает продажу прав аренды на землю через онлайн-аукционы

Государственное предприятие «СЕТАМ» и Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра заключили договор об обеспечении функционирования системы электронных земельных торгов. Об этом сообщает пресс-служба «СЕТАМ».
К продаже будут предложены права аренды на 10 участков общей площадью 210 гектаров, по два в Кировоградской, Одесской, Сумской, Львовской и Черниговской областях. Согласно процедуре, определенной Земельным кодексом Украины, торги могут состояться не ранее чем через 30 дней после экспозиции лотов.
«Преимущество продажи земли именно через онлайн-аукцион очевидно: система вводит конкуренцию среди покупателей, что в свою очередь дает значительное повышение цены от оценочного уровня в процессе торгов», — сказал генеральный директор ГП «СЕТАМ» OpenMarket Виктор Вишнев.
Отметим, что земельные аукционы традиционного формата продолжают действовать до внесения изменений в Земельный кодекс Украины. Проект позволит отработать процедуру перевода в электронный формат и предотвратить возможные риски этой трансформации.
Сохранить:
Контакты:
Какой ваш любимый вид спорта?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США
Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: