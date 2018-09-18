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Сегодня 18 сентября 2018 года, 10:49

Украинского журналиста обвиняют в нарушении законодательства о трудовой деятельности иностранцев в Казахстане

В Казахстане начались слушания по делу украинского журналиста Александра Гороховского, которого обвиняют в нарушении законодательства о трудовой деятельности иностранцев в стране.

Об этом 17 сентября сообщает «Радио Свобода».

Отмечают, что Гороховский, выступая на судебном заседании, сообщил, что приехал в Казахстан для обмена опытом по приглашению журналистов газеты «Уральская неделя».

По словам журналиста, визит носил частный характер, а сама встреча проходила в формате свободного общения, и не предполагала финансового вознаграждения, а определение «семинар» использовали местные полицейские.

В суде также выступил Талгат Катауов, которого полиция называет источником, от которого правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из уральских отелей проходит «семинар по Украине».

Катауов заявил, что ничего полиции не сообщал, не имел информации о «семинаре» и не знает Гороховского.

Уральский журналист Лукпан Ахмедьяров, который пригласил Гороховского, в суде отметил, что «Школа журналистики» проходит в Уральске второй год подряд.

Ахмедьяров также просил суд ускорить рассмотрение дела, поскольку Гороховскому уже пришлось перенести дату перелета и перебронировать билет.

По его словам, мероприятие было бесплатным, а его главной целью был обмен опытом.

Административный протокол Гороховскому составлен 15 сентября в Уральске.

Полицейские мотивировали обвинения тем, что у Гороховского нет разрешения на трудовую деятельность в Казахстане.

Украинскому журналисту инкриминировали административное нарушение, которое предъявляется для въезда иностранцев, намеренных осуществлять трудовую деятельность в Казахстане.

Журналисту грозит штраф в размере более 60 тысяч тенге (около 5000 гривен), административный арест на срок до 10 суток или выдворение за пределы страны.