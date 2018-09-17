Сегодня 17 сентября 2018 года, 19:32

Совет судей снял с рассмотрения вопрос о созыве съезда судей Украины по обращению собрания судей ВСУ

Одним из вопросов утвержденной повестки дня сегодняшнего заседания Совета судей Украины, которое проходит в г.Одессе, было обращение собрания судей Верховного Суда Украины о созыве внеочередного съезда судей Украины.

Напомним, что судьи ВСУ просили созвать внеочередной съезд судей и рассмотреть следующие вопросы:

1) обеспечение гарантий независимости судей и соблюдения прав работников аппаратов судов во время изменения названия, прекращения деятельности, реорганизации или ликвидации судов Украины;

2) соблюдение международных и европейских стандартов в положениях Закона Украины от 2 июня 2016 года №1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей» в части оценивания действующих судей и кандидатов на должность судьи;

3) соблюдение требований международных и европейских стандартов при урегулировании размера судейского вознаграждения в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций;

4) отмена решения Совета судей Украины от 12 апреля 2018 года №18 относительно ситуации, которая сложилась с ликвидацией Верховного Суда Украины.

По их мнению, указанное решение Совета судей Украины от 12 апреля с.г. было вынесено вопреки Конституции и законодательству Украины. «Законом Украины №1401-VIII внесены изменения в статью 125 Конституции Украины, согласно которым название высшего судебного органа (суда) Украины изменяется: вместо Верховный Суд Украины» введено новое название «Верховный Суд». В то же время конституционный статус этого органа остался без изменений, ему при сохранении функций Верховного Суда Украины возвращены принадлежащие до 2010 года полномочия суда кассационной инстанции, а также предоставлены некоторые другие полномочия» — так свое несогласие мотивируют авторы обращения.

Председатель Совета судей Украины Олег Ткачук проинформировал членов органа судейского самоуправления о поступлении обращения от исполняющего обязанности Председателя Верховного Суда Украины, который во исполнение решения сборов судей Верховного Суда Украины направил соответствующее обращение о созыве съезда, и о том, что указанный документ подписан «судьями Верховного Суда Украины».

Также г-н Ткачук обратил внимание, что, согласно решению собрания судей Верховного Суда Украины от 14 июня 2013 года об утверждении положения «О собрании судей Верховного Суда Украины», в частности, предусмотрено, что решения, принятые собранием судей ВСУ подписывают председательствующий и секретарь собрания.

Большинством голосов члены Совета судей Украины решили снять данный вопрос с рассмотрения.