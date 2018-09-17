Сегодня 17 сентября 2018 года, 17:49

Адвокаты, судьи и прокуроры приняли участие в LHS Discussion Hub «Уголовные преследования лиц за пределами Украины»

Юристы обсудили актуальные проблемы уголовного преследования лиц за пределами Украины в рамках LHS Discussion Hub. Модераторами выступили редактор журнала «Український адвокат» Ирина Гончар и партнер АО Barristers Алексей Шевчук.

Как следовало из выступлений, сложности в данной сфере вызваны несовершенством законодательства, а также тем, что не все участники процесса готовы работать в соответствии с лучшими стандартами. Были презентованы позиции адвокатов, прокуроров и судей, которые обосновали свое мнение на конкретных кейсах.

Адвокаты считают, что правоохранительные органы выходят за рамки ограничений уголовно-процессуального законодательства и используют пробелы в свою пользу. Александр Жила, прокурор отдела прокуратуры города Киева, признал, что часто прокуроры изымают загранпаспорт в ходе обыска, и только после этого они обращаются с соответствующим ходатайством в суд. Кроме загранпаспорта изымают также национальный паспорт. При этом иногда адвокатам удается вернуть загранпаспорт, и тогда прокуроры не вправе ограничить выезд. Но если лицо выедет, то сторона обвинения обращается с требованием ужесточить меру пресечения, утверждая, что лицо выехало именно с целью ухода от уголовной ответственности. В таком случае следователям нужно подтвердить факт, что подозреваемый выехал, обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения. Затем либо проводятся следственные действия, либо даются поручения о проведении следственных действий.

Противоположную позицию озвучил партнер АО Barristers Александр Шадрин. Если лицо имело только обязанность являться в органы следствия, то оно имело право выехать, утверждает г-н Шадрин. Сейчас же прокуратура сразу после выезда заявляет о сокрытии от следствия. Насколько это пропорционально и целесообразно? Лицо могло выехать на лечение или отдых.

На вопрос, кто же больше злоупотребляет своими правами, ответила судья Соломенского районного суда г.Киева. По ее мнению, больше злоупотребляют именно адвокаты. «Затягивание процесса происходит по вине защиты, а не прокурора», — заявила г-жа Зелинская. Публичные лица, находящиеся под следствием, достаточно платежеспособные (нередко они имеют два гражданства, что усложняет процедуру). Как правило, у них четыре-пять адвокатов. Суд сталкивается с тем, что один задействован в другом процессе, другой заболел, третий находится в командировке. Из-за неявки всех адвокатов заседание срывается.

Но не всегда адвокаты действуют в интересах клиента. Так, например, в практике судьи был случай, когда адвокат вместо клиента, находящегося в России, получил подозрение, что вообще не согласуется с уголовным процессом. Не отрицает, что многие адвокаты злоупотребляют правами, но нередко они просто не имеют необходимого опыта и знаний, и модератор Алексей Шевчук. Бывает, что защитники не знают, как работает Интерпол.

Денис Овчаров, партнер, руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm, подтвердил, что, сталкиваясь с правоохранительной системой, клиенты действительно часто решают выехать за пределы Украины. Ради оправдательного приговора в Украине нужно шесть-семь лет, отметил он, добавив, что «абсурдные обвинения приводят к тому, что клиенты считают абсурдным и само оправдание». По его словам, адвокаты рекомендуют организовывать бизнес-процессы так, чтобы всегда оставался шанс легально выехать в другую страну, оттуда управлять бизнесом и там ждать решения суда. В Украине получить справедливое решение — долго и дорого. «Пока правоохранители будут злоупотреблять своими правами, будет развиваться и практика «лыжного» права» — так описал проблематику адвокат. «Не так сложно отправить клиента в теплые края, гораздо сложнее его вернуть», — заявил адвокат, рассказывая, что часто клиент оказывается не готов к выезду и этим может только навредить. По его мнению, подозреваемым в большинстве экономических преступлений покидать страну не рекомендуется. Есть риск потерять бизнес, репутацию, потратить массу средств на юристов, создать вред близким и партнерам.

Выступающие настаивали на том, что эффективность защиты прав пока оставляет желать лучшего. Злата Симоненко, партнер АО «Солодко и Партнеры», сказала, что нередки случаи, когда есть определение о снятии с розыска, но лицо все равно публично значится в списке разыскиваемых. Когда лицо больше не значится в международном розыске, но продолжает находится в государственном, это существенно ограничивает возможность лица вернуться на Родину.

Как следовало из выступления прокурора Александра Жилы, правоохранителям разных стран не всегда удается наладить эффективное сотрудничество. Так, в одном из дел американским прокурорам не удалось отстоять позицию украинских прокуроров перед судом. Суд в США счел, что подозрение, выданное в Украине, изложено не совсем корректно. Должно быть не просто объявлено подозрение, а из самих документов должна следовать уверенность, что лицо имеет причастность к преступлению. Вместе с тем облегчает работу правоохранителей переписка по электронной почте напрямую с исполнителями: они могут переслать коллегам нужную информацию, дать советы, подсказать, как лучше изложить правовую позицию и прочее. Также г-н Жила посоветовал защитникам эффективно взаимодействовать с зарубежными субъектами на уровне исполнителей, а не только апеллировать к ООН или ЕСПЧ.

Адвокаты сетовали, что украинские следственные судьи не проверяют обоснованности подозрения, утверждая, что это будет установлено на более поздних этапах. Хотя Злата Симоненко не в полной мере согласна с мнением коллег: она считает, что все зависит от судьи. Иногда судьи скрупулезно анализируют подозрение и документы, которыми оно подтверждается. В экстрадиционных делах нередки случаи, когда следователи вносят судье документы на иностранном языке без перевода, и суд их не принимает. С другой стороны, как сказала Мария Зелинская, судья Соломенского районного суда г. Киева, всегда, когда судьи принципиально реагируют на нарушения, сразу в ЕРДР появляется информация об открытии уголовного производства по статье 375 УК уже в отношении судьи. Впрочем, как отметила Злата Симоненко, следователи тратят больше усилий на открытие уголовных производств по статье 375 УК, чем на подготовку качественных материалов.

Дмитрий Моргун, управляющий партнер АО ANTEVERIS, обратил внимание на следующее: если говорить о г.Киеве, то правоохранители пытаются арестовать подозреваемых именно в Соломенском районе столицы, так как судьи соответствующего районного суда более компетентны в вопросах экстрадиции ввиду наличия на территории этого района международного аэропорта «Жуляны». Вместе с тем адвокат задал острый вопрос: не нарушает ли Украина международные конвенции, если выдает подозреваемого стране, которая отказалась от части гарантий по Конвенции, как это сделала Турция после событий 2015 года? На это Александр Жила ответил, что выдаваемые лица являются гражданами другой страны, которая имеет право осуществлять преследование в отношении них. Надо рассматривать риски индивидуально, ведь в противном случае любой выезд лица за границу будет гарантировать уклонение от ответственности, а это неправильно.

В завершение адвокаты отметили, что большинство поднимаемых вопросов требуют решения путем формирования практики и коррекции норм процессуального законодательства, а также контроля за его соблюдением всеми участниками процесса и судом, осуществляемого компетентными органами.