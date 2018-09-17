Сегодня 17 сентября 2018 года, 19:31

Киевское городское БТИ запускает сервис проверки документов

Киевское городское бюро технической инвентаризации с целью предотвращения совершения регистрационных, нотариальных действий с недвижимым имуществом на основании сфальсифицированных документов, которые не изготовлялись данным БТИ, с 1 августа 2018 года ввело сервис проверки документов.

Сервис проверки документов — программное обеспечение, предназначенное для поиска, проверки подлинности документов и просмотра их электронных копий через официальный сайт КП КГС «КМ БТИ».

Воспользовавшись сервисом, который работает бесплатно и круглосуточно, можно проверить подлинность документов, изготовленных КП КГС «КМ БТИ» по заказам, оформленным после 1 августа 2018 года, по уникальному цифровому номеру, который содержится на бумажном документе.

Сервис доступен по ссылке.

Об этом сообщает сайт Нотариальной палаты Украины.