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LHS: Ирина Кузина назвала типичные ошибки следствия при объявлении подозрения лицу, проживающему за границей

С лекцией на тему «Объявление подозрения лицу, проживающему за границей, процедура и типичные ошибки следствия. Взгляд адвоката» в рамках Legal High School выступила адвокат АО Barristers Ирина Кузина.

В ходе выступления она отметила, что многие вещи, считающиеся ошибками следователей, часто являются их сознательными действиями. Направлены они на сокращение объема работы и экономию времени. Однако попытки обойти те или иные требования закона могут негативно обернуться для органов досудебного расследования. Важной в этом плане является практика Европейского суда по правам человека. «У нас состязательный процесс. Все сомнения должны толковаться в пользу защиты», — подчеркивает лектор.

Встречаются случаи, когда безосновательно указывается место проживания в Украине лица, которое на законных основаниях фактически проживает и является резидентом в другой стране. Также может быть неправильно указано место проживания за границей. Ирина Кузина подчеркнула, что понятия «последнее известное место проживания» нет в Уголовном процессуальном кодексе. В связи с этим следователям нужно указывать всегда точный адрес.

Еще одной ошибкой является отсутствие перевода подозрения на язык, которым владеет лицо. Презюмируется, что граждане Украины знают государственный язык. Однако с переводом подозрения на иностранные языки возникают сложности. Например, трудно найти переводчиков на курдский язык и другие редкие языки. Ирина Кузина назвала требования нотариусов к образованию лица, выступающего переводчиком: в его дипломе должна быть указана специальность «переводчик», а не «преподаватель». Лектор признает, что не все языки «охвачены» нашими университетами, что вызывает трудности для наших правоохранителей.

Согласно Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, недопустимы ситуации, когда лицо «выманивают» из страны проживания как свидетеля, а фактически вручают уведомление о подозрении. Нельзя предъявлять подозрение по одному делу, а задерживать по другому эпизоду, не указанному в документах о вызове. Подобная норма пригодилась бы в Уголовном процессуальном кодексу Украины, ведь следователи часто вызывают лицо как свидетеля, вручают подозрение и далее допрашивают как подозреваемого. И то допрашивают не всегда по этому же делу, сообщает г-жа Кузина.

К тому же подозреваемому, находящемуся за границей, очень сухо, фактически формально разъясняют объем его прав. Например, говорится о праве собирать доказательства, но не уточняется, что это может быть реализовано в форме временного доступа к вещам и документам. Без украинского адвоката реализовать эти права и даже просто понять иностранцу невозможно.

При этом, подчеркнула лектор, если будет доказано, что лицо в результате своих действий уклоняется от получения уведомления о подозрении, не будет усматриваться нарушение статьи 6 (3) а Конвенции в части обязанности разъяснения обвинения — такова практика Европейского суда по правам человека.