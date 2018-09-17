Госисполнитель подозревается в получении неправомерной выгоды за непринятие ограничительных мер

Следственным судьей Хмельницкого горрайонного суда была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста государственному исполнителю одного из отделов ГИС Хмельницкой области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Государственный исполнитель подозревается в том, что получил через своего знакомого от должника по исполнительному производству неправомерную выгоду в сумме 15 000 грн за невынесение постановления о наложении на него штрафа по задолженности по уплате алиментов в рамках исполнительного производства по взысканию денежного содержания в пользу сына, а также за непринятие других ограничительных мер в рамках данного исполнительного производства.
Об этом сообщается на портале судебной власти Украины.
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