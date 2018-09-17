Сегодня 17 сентября 2018 года, 17:49

Совет судей Украины инициирует проведение совместного заседания относительно дискриминации судей в отношении зарплаты

На очередном выездном заседании, которое сегодня проходит в г.Одессе, Совет судей Украины среди прочего обсудил ситуацию, в которой оказались судьи, еще не прошедшие переаттестацию и получающие вознаграждение по старой ставке. Как отметил докладчик по этому вопросу — заместитель председателя Совета судей Вадим Бутенко, ситуация сложилась таким образом, что в одном и том же суде при одинаковой нагрузке одни судьи (прошедшие квалификационное оценивание) получают одно вознаграждение, а остальные значительно меньше. Такая ситуация является дискриминационной, по мнению судей.

Следует напомнить, что этот вопрос не впервые выносится на обсуждение Совета судей Украины. Так, еще в январе этого года Совет судей принял решение обратиться в Совет по вопросам судебной реформы с просьбой о внесении на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта относительно отмены пунктов 22-23 заключительных и переходных положений Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» или об устранении другим способом дискриминации в выплате судейского вознаграждения. Указанный вопрос также рассматривался и на XV очередном съезде судей Украины, который поддержал решение Совета судей.

В ходе обсуждения вопроса член Совета судей Украины Денис Масенко обратил внимание, что некоторые судьи даже при прохождении квалификационного оценивания попадают под дискриминацию. Речь идет о судьях, которые не смогут проработать установленный трехлетний срок после переаттестации в связи с достижением граничного возраста пребывания на должности и не смогут получить «отставочные» на том уровне, как другие судьи.

Следует отметить, что некоторые члены Совета судей предлагали отложить рассмотрение указанного вопроса и более качественно его проработать. Их мнения придерживался и председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк, отметивший, что до выборов Президента Украины никакие изменения в профильный судейский закон вноситься не будут.

Но в итоге сторонников позиции «необходимости действовать уже сегодня» среди членов Совета судей оказалось больше. Было принято решение признать сохранение неравности в вопросе оплаты труда судей обстоятельством, которое не согласуется с предусмотренными гарантиями для судей. Председателю Совета судей Олегу Ткачуку поручено обратиться в Совет по вопросам судебной реформы, Верховную Раду Украины и Высший совет правосудия о необходимости неотложного проведения совместного заседания и рассмотреть механизмы устранения дискриминации в оплате труда судей.