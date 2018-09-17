Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 17 сентября 2018 года, 17:49

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Совет судей Украины инициирует проведение совместного заседания относительно дискриминации судей в отношении зарплаты

17 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

На очередном выездном заседании, которое сегодня проходит в г.Одессе, Совет судей Украины среди прочего обсудил ситуацию, в которой оказались судьи, еще не прошедшие переаттестацию и получающие вознаграждение по старой ставке. Как отметил докладчик по этому вопросу — заместитель председателя Совета судей Вадим Бутенко, ситуация сложилась таким образом, что в одном и том же суде при одинаковой нагрузке одни судьи (прошедшие квалификационное оценивание) получают одно вознаграждение, а остальные значительно меньше. Такая ситуация является дискриминационной, по мнению судей.

Следует напомнить, что этот вопрос не впервые выносится на обсуждение Совета судей Украины. Так, еще в январе этого года Совет судей принял решение обратиться в Совет по вопросам судебной реформы с просьбой о внесении на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта относительно отмены пунктов 22-23 заключительных и переходных положений Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» или об устранении другим способом дискриминации в выплате судейского вознаграждения. Указанный вопрос также рассматривался и на XV очередном съезде судей Украины, который поддержал решение Совета судей.

В ходе обсуждения вопроса член Совета судей Украины Денис Масенко обратил внимание, что некоторые судьи даже при прохождении квалификационного оценивания попадают под дискриминацию. Речь идет о судьях, которые не смогут проработать установленный трехлетний срок после переаттестации в связи с достижением граничного возраста пребывания на должности и не смогут получить «отставочные» на том уровне, как другие судьи.

Следует отметить, что некоторые члены Совета судей предлагали отложить рассмотрение указанного вопроса и более качественно его проработать. Их мнения придерживался и председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк, отметивший, что до выборов Президента Украины никакие изменения в профильный судейский закон вноситься не будут.

Но в итоге сторонников позиции «необходимости действовать уже сегодня» среди членов Совета судей оказалось больше. Было принято решение признать сохранение неравности в вопросе оплаты труда судей обстоятельством, которое не согласуется с предусмотренными гарантиями для судей. Председателю Совета судей Олегу Ткачуку поручено обратиться в Совет по вопросам судебной реформы, Верховную Раду Украины и Высший совет правосудия о необходимости неотложного проведения совместного заседания и рассмотреть механизмы устранения дискриминации в оплате труда судей.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

?! 17 сентября 2018 года 16:55 #

Господа судьи.
Ни в одной стране мира судьи на всю страну не кричат и не жалуются о своей зарплате. Если вам не нравится зарплата, вам её мало, не идите в судьи, ищите там, где платят намного больше.
В цивилизованных странах для чиновника даже неприлично вслух говорить с кем-либо о своей зарплате. Для них сам факт работать в госучреждении есть очень престижным. А кого из них не устраивает зарплата, они просто не идут на службу или уходят с нее и идут в бизнес.
Только не говорите, что вы не чиновники. Вы даже больше, чем чиновники, но все вы кормитесь из одного гос.бюджета.
Вот и за это тоже вас не то что не любит, а ненавидит большинство населения страны и вотум доверия к вам составляет + - 5%.
Обращайтесь с этими вопросами в кабмин, минфин, ВР, хоть в оон. Но делайте это тихо и не кричите об этом на всю страну, потому что ваши зарплаты на фоне зарплат остального страждущего населения только вызывает к вам ненависть и раздражение.
Если неправ, извините.

ять 17 сентября 2018 года 16:18 #

ИнтересТно, а баба Маня, которая убирает в кабинетах судей, тоже получает за выслугу лет, за вредность и отставоЧные. Она ведь не только метет веником, она еще убирает за ними де..мо в 00 и должна получать дополнительно за вредность, связанную с уборкой произведенных ядохимикатов.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1081) от 11/09/18 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1081)
Конспект

Выходить на поверку

Отрасли практики

Признать годным

Судебная практика

Из другого места

Тема номера:

Отформатировать иск

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом