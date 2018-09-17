Сегодня 17 сентября 2018 года, 16:06

Практике превентивных задержаний перед митингами в РФ будет дана оценка Евросудом

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из-за действий властей в отношении участников всероссийской акции против пенсионной реформы. Об этом пишет Pravo.ru.

Протестные мероприятия в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, проводили сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. Эти акции по большей части не были согласованы местными властями, их участников разгоняли и задерживали. Однако заявительницу, 22-летнюю Марию Маковозову из штаба Навального в Красноярске, задержали еще тремя сутками ранее, пишут «Ведомости».

Активистка была арестована на 10 суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия. Уведомление о проведении акции подавал другой человек. Однако Советский районный суд Красноярска счел, что Маковозова также причастна к проведению митинга, поскольку активно оповещала о нем возможных участников через соцсети. Суд сослался на профильный закон 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Как сказано в жалобе, российские власти преследовали цель устрашить и сдержать других активистов при помощи «общего охлаждающего эффекта». Речь идет о превентивном аресте, который не позволил заявительнице принять участие в мирной акции и выразить свое отношение к насущной и общественно важной теме.

С 2018 года ЕСПЧ рассматривает российские жалобы на нарушение права на свободу собраний в упрощенном порядке — в связи с устоявшейся практикой. Средний размер компенсации составляет 5000—10 000 евро. Исходя из этого, 250 жалоб, поступивших в 2017 году, могут обойтись России более чем в 1 млн евро.