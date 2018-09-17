Обнародован текст проекта Госбюджета-2019

На официальном сайте Верховной Рады появился проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2019, сообщает УНН.
В соответствии с информацией, опубликованной на сайте парламента, документ уже передан в комитет.
Представлять законопроект в Верховной Раде будет и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
В пояснительной записке указывается, что по предложению Минэкономразвития основой для расчета показателей проекта государственного бюджета на 2019 был избран первый сценарий (базовый) макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3 946,9 млрд грн, индекс потребительских цен на уровне 107,4%, индекс цен производителей — 110,1%. Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих по сценарию прогнозируется на уровне 1142,7 млрд грн, среднемесячная заработная плата — на уровне 10 129 гривен и в реальном выражении — рост на 6,9%. Прибыль прибыльных предприятий прогнозируется на уровне 882,1 млрд гривен. Прогнозируется, что объем экспорта товаров и услуг увеличится на 8,3% и составит 63 млрд долларов США, объем импорта товаров и услуг — на 9,1% и составит 74,8 млрд долларов США.
Прогноз доходов сводного бюджета на 2019 год определен с учетом текущего исполнения бюджета, изменений в налоговое и бюджетное законодательство и составляет 1,292 трлн грн. Прогнозируемая сумма доходов общего фонда сводного бюджета на 2019 год составляет 1175,0 млрд гривен.
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