Сегодня 17 сентября 2018 года, 16:06

LHS: не всегда оценщик способен противостоять давлению, отмечает судебный эксперт Алексей Вихляев

С лекцией в рамках Legal High School выступил Алексей Вихляев, судебный эксперт Экспертно-исследовательской службы Украины. Тема его выступления — «Оценка стоимости имущества должника: как не продешевить».

Спикер подчеркнул, что юристы не несут такой строгой ответственности за ошибки в расчетах, как бухгалтера и судебные эксперты. Для проверки отчета оценки проводится его рецензирование, а также назначается соответствующая судебная экспертиза. Оценка и экономическая экспертиза очень тесно связаны, говорит эксперт.

Отмечалось, что в Украине часто подписывают фиктивные договоры о залоге, когда имущество не соответствует заявленному. Речь может идти об убытках, которые потенциально понесет кредитор. Из-за этого часто открываются уголовные производства.

Для проведения независимой оценки имущества используются такие общеизвестные методические подходы:

1) затратный (имущественный);

2) подход, основанный на капитализации доходов (прямая капитализация дохода и дисконтирование будущих денежных потоков);

3) сравнительный (аналогов продажи).

Как признает г-н Вихляев, часто имеет место давление на оценщиков или конфликт интересов. «Не всегда оценщик, отчет которого предоставили конкуренты, смог противостоять давлению», — говорилось в ходе лекции. Также есть риски неумышленного характера.

Причины появления нарушений (ошибок) при оценке лектор обобщил следующим образом.

1. Неопределенность и непрозрачность рынков, к которым относятся объекты оценки. Оценочная деятельность является элементом социально-экономической системы и характеризуется значительной степенью неопределенности. Оценщик может нечаянно использовать в расчетах недостоверную или недостаточную информацию. Кроме того, в ряде случаев по объективным причинам информации может быть недостаточно для оценки.

2. Недостаточная квалификация оценщика. Отсутствие опыта (практики) оценки конкретного типа объектов оценки может привести к тому, что оценщик окажется не в состоянии корректно идентифицировать объект оценки, правильно провести оценку и учесть влияние основных ценообразующих показателей, а также провести соответствующие расчеты.

3. Конфликт интересов. Результаты оценки всегда являются точкой столкновения разнонаправленных интересов сторон. Оценщик не всегда способен противостоять давлению со стороны указанных субъектов, что может стать причиной искажения итоговой стоимости объекта оценки (умышленная манипуляция, например, исходной информацией и расчетными параметрами).

4. Причины случайного непреднамеренного характера. Проведение комплексных расчетов может сопровождаться банальными ошибками математического и технического характера.