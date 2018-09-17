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ВС признал законным снятие неприкосновенности с Надежды Савченко

17 сентября 2018 года Источник:112.ua

Кассационный административный суд Верховного Суда признал законным снятие неприкосновенности с внефракционного депутата Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в парламенте. Об этом говорится в решении Верховного Cуда, передает сайт 112.ua со ссылкой на «Українськi новини».

Согласно решению, в июне 2018 года г-жа Савченко подала в суд иск, в котором попросила признать противоправным бездействие Верховной Рады по проверке достаточности, законности и обоснованности внесенных представлений на снятие с нее неприкосновенности.

Также она просила Верховный суд признать противоправными и отменить постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности и на задержание и арест.

Иск Савченко обосновывала тем, что оспариваемые постановления парламента приняты безосновательно, с превышением предоставленных законом полномочий и способом, не предусмотренным Конституцией и законами.

По ее мнению, парламент принял эти постановления без учета всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения, предвзято и под давлением, недобросовестно и неразумно, с грубым нарушением принципа равенства перед законом, непропорционально, в частности, без соблюдения необходимого баланса между неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов депутата Надежды Савченко и целями, на достижение которых направлены эти решения и действия.

Как сообщалось, 22 марта с.г. Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест. После этого Генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали, и она провела ночь в СИЗО СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам г-на Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также Генпрокурор сообщил, что Н.Савченко с В.Рубаном собирались обстрелять кортеж Президента Петра Порошенко из винтовки «Топаз», которую произвели в «ДНР».

Сама же Надежда Савченко заявляет, что планировала всего лишь «политическую провокацию». А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к Президенту, правительству и нардепам.

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