Сегодня 17 сентября 2018 года, 14:24

Asters выступает национальным юридическим советником Украины в споре с Россией по еврооблигациям

Asters выступает национальным юридическим советником Украины в споре с Россией по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов США, в котором Украина сегодня получила важную победу. Апелляционный суд Англии провозгласил решение по результатам последнего заседания в судебном деле, рассмотрение которого продолжается, по иску доверенного лица, The Debenture Trust Corporation plc, против Украины относительно ее так называемого долга по облигациям в размере 3 млрд долларов США, которые были якобы выпущены Украиной в 2013 году и 100% которых было приобретено Российской Федерацией.

Украина использует различные доводы для возражения против действительности займа, в частности, это аргументы относительно принуждения в результате угроз и актов агрессии, которые Россия совершила против Украины (в том числе в отношении Крыма и восточной Украины) не только накануне заключения соответствующих соглашений, но и в дальнейшем. The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. обратилась с настоящим иском, действуя в качестве доверенного лица по еврооблигациям, по указанию и исключительно в интересах России. В этом деле поднимаются принципиально новые вопросы относительно «невозможности рассмотрения в судебном порядке»/доктрины «действий иностранного государства» и дееспособности государств на заключение договоров, и решение по этому делу, несомненно, станет руководящим прецедентом в судебной системе Англии по применению указанных принципов в коммерческом контексте.

Апелляционный суд Англии (в составе судьи Глостер [Lady Justice Gloster], судьи Сейлза [Lord Justice Sales] и судьи Дэвида Ричардса [Lord Justice David Richards]) единодушно отменил решение судьи Высокого суда Англии Блэра [Mr Justice Blair] и признал, что аргументы защиты Украины по принуждению могут быть рассмотрены в судебном порядке и подлежат рассмотрению по полной процедуре. (Судья Блэр в своем решении в суде первой инстанции уже охарактеризовал фактическое обоснование аргументов Украины по принуждению как «сильное».) Апелляционный суд также отменил выводы судьи относительно альтернативной позиции Украины и отметил, что если бы аргументы защиты Украины по принуждению не подлежали бы рассмотрению в судебном порядке, то судопроизводство следовало бы приостановить, поскольку без оценки аргументов защиты Украины невозможно обеспечить справедливое рассмотрение дела.

Апелляционный суд предоставил обеим сторонам разрешение на обжалование в Верховном суде.

Asters выступает национальным юридическим советником и оказывает помощь Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP, главному юридическому советнику Украины. Над проектом работает команда Asters в составе советника Оксаны Легкой, юристов Екатерины Киливник и Елены Николенко во главе с партнером Светланой Чепурной под общим руководством управляющего партнера фирмы Алексея Дидковского и старшего партнера Армена Хачатуряна.