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АМКУ объяснил, почему покупка маркетплейсов интернет-супермаркетом Rozetka не вредит конкуренции

13 сентября 2018 года на заседании Антимонопольного комитета Украины принято решение о предоставлении разрешения на концентрацию интернет-супермаркета Rozetka и группы компаний «EVO». Об этом пишет сайт регулятора.

Решением Комитета предоставлено разрешение компании Temania Enterprises Ltd (г.Лимасол, Кипр) на приобретение долей в уставном капитале ООО «УАПРОМ» (г.Киев, Украина), ООО «Аукро Украина» (г.Киев, Украина), ООО «Тиу.Ру» (г.Москва, РФ), ОУП «Проект Дилбай» (г.Минск, Беларусь), ООО «Рекламное Агентство Сату.кз» (г.Алматы, Казахстан), что обеспечит ей превышение 50% голосов в высших органах управления указанных компаний.

В результате указанных концентраций группа Rozetka, которая является одним из крупнейших интернет ритейлеров в Украине, овладеет маркетплейсамы Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Kabanchik.net, Zakupki.prom.ua, Satu.kz , Deal.by.

В процессе рассмотрения дел Комитетом установлено, что концентрация происходит на рынке услуг продвижения товаров (работ, услуг) в сети интернет через интернет-платформы.

При этом такая деятельность группы Rozetka является лишь ее дополнительной деятельностью и составляет незначительную часть доходов. В то же время деятельность объектов приобретения сосредоточена только в формате маркетплейсов.

При предоставлении разрешения на заявленные концентрации Комитетом было учтено, что рынок открыт для входа-выхода новых участников, существует значительная конкуренция с иностранными игроками и объемы реализованных товаров как в Украине, так и из нее, постоянно растут. Это свидетельствует о том, что ограничение конкуренции на указанном рынке маловероятно. Антимонопольным комитетом сделаны выводы, что мощным конкурентом участников концентрации после ее осуществления останется онлайн-платформа olx.ua, входящая в холдинг Naspers, которая также начала работу в формате маркетплейса. При таких условиях концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.