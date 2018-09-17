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Унифицированы правила, по которым распорядители бюджетных средств проводят конкурс научных работ

17 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Правительство определило, как должен происходить конкурс по отбору научных и научно-технических работ, выполняемых за счет госбюджета. Соответствующий Порядок Кабинет Министров Украины утвердил на заседании 12 сентября 2018 года, сообщает сайт Министерства образования и науки Украины.

Принятый документ является рамочным и впервые устанавливает общие правила, по которым все распорядители бюджетных средств на науку должны проводить конкурсы по отбору работ. Прописаны также конкретные случаи, когда проведение конкурса является обязательным.

«В прошлом году в Украине было 23 главных распорядителя бюджетных средств, которые финансировали научные исследования и разработки из госбюджета. И каждый из них определял собственные правила проведения конкурсов, чтобы отобрать те работы, которые затем финансировались за государственный счет. Сейчас же правительство приняло документ, установивший унифицированные требования к проведению таких конкурсов для всех распорядителей. На их основе они смогут устанавливать собственные условия проведения конкурсов, но соблюдая единые правила. Это позволит обеспечить большую прозрачность конкурсов и гарантировать равные условия для всех участников», — пояснила министр Лилия Гриневич.

В частности, для проведения конкурса будет образовываться соответствующая комиссия, в которой количество работников учреждения, проводящего конкурс, не должно превышать половины.

Лилия Гриневич отметила, что утвержденный документ вводит еще одно важное изменение. До принятия Порядка главные распорядители бюджетных средств на науку после проведения конкурсов и определения победителей должны были осуществлять «абсурдные с точки зрения мировой практики процедуры публичных закупок». Отныне для финансирования работ победителей, отобранных по конкурсу в соответствии с утвержденным Порядком, не нужно будет проводить тендерные закупки. Это упростит и ускорит во времени процедуру предоставления средств ученым, считают в МОН.

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