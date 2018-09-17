Сегодня 17 сентября 2018 года, 12:42

В Швецарии уверены, что Россия имеет сеть шпионов на ее территории

Швейцария требует от России немедленно прекратить незаконную деятельность шпионов на ее территории.

Об этом в воскресенье заявили в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии, пишет Reuters.

«Департамент иностранных дел призвал Россию немедленно прекратить незаконную деятельность на швейцарской земле или против швейцарских целей», — говорится в заявлении.

В течение 2018 года МИД Швейцарии трижды вызвало посла России в Берне, чтобы выразить обеспокоенность по поводу «подозрительных действий, направленных против организаций в Швейцарии, в частности, лаборатории, используемой для испытания химического оружия», отмечает СМИ.

Швейцарская разведка заявила, что в кооперации с британскими и голландскими коллегами она сорвала российский план, который, по сообщениям газет, был направлен на швейцарскую лабораторию.

Издание Tages-Anzeiger сообщило, что в Нидерландах задержали двух российских шпионов, намеревавшихся получить данные из химической лаборатории в швейцарском Шпице, которая расследует химические атаки в Сирии и Британии, исследует химическое и биологическое оружие и испытывает нервные агенты, такие как «Новичок».

В сообщении отмечается, что точная дата задержания шпионов неизвестна, но это произошло в 2018 году.

Кроме того, в швейцарской прокуратуре заявили, что два российских шпиона, арестованных в Нидерландах, также подозреваются в попытке совершения кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее немецкие СМИ сообщали, что лаборатория в Шпице, участвовавшая, в частности, в анализе вещества, с помощью которого в марте в Великобритании был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, стала мишенью российских хакеров.

Ведомство по охране конституции уточнило, что за атаками, вероятно, стоит российская спецслужба.