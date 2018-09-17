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«Внешэкономбанк» инициирует международный инвестиционный спор с Украиной

17 сентября 2018 года Источник:Finclub

Российская госкорпорация «Внешэкономбанк», которой принадлежит «Проминвестбанк», решила начать международный инвестиционный спор с Украиной.

По мнению ВЭБ, арестовав его «дочку», Украина нарушила межгосударственное соглашение о взаимной защите капиталовложений 1998 года.

«Предметом иска станет взыскание «Внешэкономбанком» с Украины компенсации за нарушение ею стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных соглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций «Внешэкономбанка», — цитируют «Ведомости» руководителя правовой дирекции ВЭБ Игоря Краснова.

По его словам, уведомление о споре уже направлено в адрес Украины, и если его не удастся разрешить переговорами, то спор рассмотрит Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.

Накануне «Проминвестбанк» заявил о том, что «использование подобной практики является не чем иным, как очередной попыткой влияния на имидж банка и его деловую репутацию».

«Действуя в рамках украинского законодательного поля, ПАО «Проминвестбанк» и дальше будет защищать свои интересы и интересы своих вкладчиков в судебном порядке всеми доступными законными способами», — заявили в украинском банке.

Игорь Коломойский добился ареста активов трех российских госбанков в Украине, чтобы вынудить Россию заплатить за экспроприированные в Крыму активы 160 млн долларов США. По мнению юристов, экс-владельцу «ПриватБанка» будет трудно отобрать у россиян их банковские «дочки» в Украине, поскольку российские банки не несут ответственности за долги РФ. Но арест активов замораживает на неопределенный срок планы россиян по сворачиванию бизнеса.

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