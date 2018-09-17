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Министр Владимир Омелян смог уехать в Германию без загранпаспорта

17 сентября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, подозреваемый в незаконном обогащении и наличии незадекларированной собственности, сообщил, что отправился в командировку в Германию. «Началась командировка в Германию со встречи с украинской общиной в Мюнхене. Поездка осуществляется при поддержке Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), за что им бесконечно благодарен», — написал он в Facebook.

Ранее суд обязал господина Омеляна сдать документы, дающие право выезда за границу. Подозреваемый назвал это решение «позорным». Позднее его адвокат Александр Лисак сообщил, что министр получил разрешение на выезд за границу в командировку.

По данным следствия, Владимир Омелян, находясь на государственной службе с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года, получил 2,17 млн грн официального дохода, а его расходы только в 2008—2015 годах составили не менее 3,45 млн грн. По данным НАБУ, в 2015 году стоимость незадекларированных министром активов составляла не менее 3 млн грн, а в 2016-м — более 8 млн грн. Как заявили в антикоррупционном бюро, расследование в отношении господина Омеляна было начато в мае 2017 года.

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