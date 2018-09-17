Сегодня 17 сентября 2018 года, 10:59

Минфин озвучил подробности решения по «долгу Януковича»

Апелляционный суд Англии 14 сентября с.г. одобрил апелляционную жалобу Украины на решение судьи Блэра, который в марте 2017 года разрешил рассмотреть в ускоренном режиме претензии России к Украине по невыплате еврооблигаций на 3 млрд долларов США.

Украина подала жалобу, слушание которой состоялось в лондонском суде с 22 по 26 января 2018 года. Спустя почти восемь месяцев Апелляционный суд Англии вынес свое решение.

«В своем единогласном решении все три судьи Апелляционного суда Англии согласились с тем, что судья в первой инстанции ошибочно отказал Украине в судебном разбирательстве аргументов защиты по принуждению и ошибочно отказал Украине в прекращении производства в случае, если английский суд не может рассматривать аргументы Украины относительно принуждения», — заявили в Министерстве финансов Украины, пишет FinClub.

Отмена предыдущего решения означает, что теперь Украине предоставлена возможность полноценной судебной защиты.

«Россия привела все аргументы для того, чтобы избежать ответственности за свои действия. В то же время Апелляционный суд единогласно решил, что английский суд должен провести полное и открытое судебное разбирательство позиции Украины. Украина заявляет, что якобы заключенные соглашения о «русских» облигациях являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению в силу своевольных угроз и актов политической и военной агрессии России против Украины», — заявили в Минфине.

В своем решении Апелляционный суд признал, что Россия «требует от суда рассмотрения требований по договору ... без предоставления Украине возможности защищаться, выдвигая аргумент защиты по принуждению в ходе судебного разбирательства». Апелляционный суд отметил, что выбранная Россией тактика противоречит «основам правосудия» и является «несправедливой».

Одним из мотивов отклонения судом позиции судьи Блэра стало то, что он не прислушался к защите Украины по принуждению: «ни одна страна не имеет права использовать в свою пользу собственные нарушения» международного права.

В связи с этим Апелляционный суд прямо указал в своем решении, что правительство Соединенного Королевства «считает действия России в отношении оккупации Крыма и оказания помощи боевикам на востоке Украины в противостоянии украинской власти прямым нарушением обязательств России по международному праву, в том числе обязательств по императивным нормам, отраженным в статье 2 (4) Устава ООН».

Впрочем, Украина проиграла в апелляции по вопросам дееспособности, полномочий, косвенных условий и контрмер, а также по вопросу наличия других весомых оснований для полного судебного разбирательства.

«Единогласные выводы Апелляционного суда дают Украине возможность представить суду свою давно отстаиваемую позицию о том, что соглашения по еврооблигациям на $3 млрд являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению. Это обусловлено дерзкими угрозами и актами агрессии, которые Россия осуществила против Украины не только накануне заключения соответствующих соглашений, благодаря чему и обеспечила их подписание, а также в период после подписания, и которые она продолжает оказывать до сих пор», — заявила и.о. главы Минфина Оксана Маркарова.

Апелляционный суд разрешил обеим сторонам обжаловать свое решение в Верховном суде Великобритании. Украина уверена, что ей удастся убедить Верховный суд признать и оставить в силе выводы Апелляционного суда. В любом случае Украина с нетерпением ждет возможности вскоре заявить свои аргументы и представить доказательства произвольных актов агрессии России в ходе полного и открытого рассмотрения дела в английском суде, говорится в сообщении Минфина.