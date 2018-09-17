Сегодня 17 сентября 2018 года, 10:59

Названы возможные последствия запрета дизельных двигателей в Германии

Как сообщили несколько газет, входящих в немецкую медиакорпорацию Funke Mediengruppe, возможный запрет дизельных автомобилей со старыми двигателями в Германии затронет около 1,3 млн автомобилей. Это следует из данных, направленных Министерством транспорта Германии в ответ на запрос Партии зеленых.

Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным Министерства транспорта, в 43 немецких городах, где уровень загрязнения токсичными выхлопами выше всего, насчитывается 475 тыс. автомобилей, выхлопы которых соответствуют нормативам стандарта «Евро-4», и 840 тыс., соответствующих стандарту «Евро-5», — в 2015 году был принят новый стандарт «Евро-6», не соответствующие ему автомобили теперь считаются недостаточно экологичными.

После «дизельгейта» в Германии началось активное обсуждение возможности запрета дизельных автомобилей. В феврале Федеральный административный суд Германии разрешил городским властям по своему усмотрению запрещать дизельные автомобили. В мае Гамбург первым из немецких городов принял решение запретить движение дизельных автомобилей с двигателями, не соответствующими новым экологическим стандартам, по двум улицам города. Многие другие немецкие города также рассматривают такую возможность.