Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 17 сентября 2018 года, 10:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Названы возможные последствия запрета дизельных двигателей в Германии

17 сентября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Как сообщили несколько газет, входящих в немецкую медиакорпорацию Funke Mediengruppe, возможный запрет дизельных автомобилей со старыми двигателями в Германии затронет около 1,3 млн автомобилей. Это следует из данных, направленных Министерством транспорта Германии в ответ на запрос Партии зеленых.

Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным Министерства транспорта, в 43 немецких городах, где уровень загрязнения токсичными выхлопами выше всего, насчитывается 475 тыс. автомобилей, выхлопы которых соответствуют нормативам стандарта «Евро-4», и 840 тыс., соответствующих стандарту «Евро-5», — в 2015 году был принят новый стандарт «Евро-6», не соответствующие ему автомобили теперь считаются недостаточно экологичными.

После «дизельгейта» в Германии началось активное обсуждение возможности запрета дизельных автомобилей. В феврале Федеральный административный суд Германии разрешил городским властям по своему усмотрению запрещать дизельные автомобили. В мае Гамбург первым из немецких городов принял решение запретить движение дизельных автомобилей с двигателями, не соответствующими новым экологическим стандартам, по двум улицам города. Многие другие немецкие города также рассматривают такую возможность.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1081) от 11/09/18 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1081)
Конспект

Выходить на поверку

Отрасли практики

Признать годным

Судебная практика

Из другого места

Тема номера:

Отформатировать иск

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

14.09.2018 Презентация отчета о внедрении процедуры squeeze-out в Украине

Tax & Business Talks

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом