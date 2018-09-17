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Арестован лидер бывших военных, вымогавших деньги у бизнесменов

17 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в организации преступной группировки, вымогавшей деньги у местных предпринимателей, прикрываясь Харьковской городской ассоциацией ветеранов АТО.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Суд избрал экс-участнику АТО меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В прокуратуре уточнили, что обвинение настаивало на более жесткой мере пресечения — содержании под стражей.

Решение, подавать ли апелляцию на решение суда, еще не принято.

14 сентября с.г. в СБУ сообщили, что на Харьковщине задержаны участники преступной группировки, которые от имени общественной ветеранской организации вымогали деньги, якобы на благотворительность.

СБУ установила, что участники группировки совершали нападения на строительные площадки, где строились объекты коммерческой недвижимости.

Во время задержания один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление, он был ранен и от полученного огнестрельного ранения скончался. Злоумышленник оказался бывшим участником антитеррористической операции.

В отношении задержанных начато уголовное производство по статье 189 УК.

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