Сегодня 14 сентября 2018 года, 18:08

Президентский законопроект №9055 должен быть снят с рассмотрения – члены комитетов НААУ

Сегодня в стенах Национальной ассоциации адвокатов Украины состоялось совместное заседание Комитета по защите прав и гарантий адвокатской деятельности и Комитета законотворческих инициатив по вопросам адвокатской деятельности. В фокусе внимания участников заседания – президентский законопроект №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Заместитель председателя Комитета по защите прав адвокатов Игорь Колесников, представил законопроект через призму прав и гарантий адвокатской деятельности.

«Гарантий в законопроект включено много, но мы не сможем полноценно защищать права клиента, поскольку вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми предусмотрена ответственность за злоупотребление процессуальными правами», – обозначил одну из проблем г-н Колесников.

Более того, он высказал мнение, что такой законопроект не может быть принят, поскольку нарушает основополагающие принципы адвокатской деятельности.

В свою очередь Алексей Ющенко, председатель комитета законотворческих инициатив, высказал свои замечания в контексте гарантий адвокатской деятельности и независимости адвокатуры в целом.

«Как непосредственный участник разработки профильного закона 2012 года отмечу, что документ исполнил основные требования ПАРЕ: создание единой ассоциации и единого реестра адвокатов. Более того из всех органов, которые решали вопросы о допуске к профессии и привлечении к дисциплинарной ответственности, вывели представителей, которые не являются адвокатами», – отметил он.

Кроме того, по его словам, по большому счету адвокатов сегодня волнует всего два вопроса: защита прав адвокатов и налоговая нагрузка. Алексей Ющенко уверен, что эти вопросы можно решить точечно путем внесения изменений в необходимые законодательные акты. «Таким образом, нет необходимости принимать отдельный закон», – резюмировал он.

Более того, Алексей Ющенко высказал мнение, что любое раздробление органов адвокатского самоуправления на местах приведет к ослаблению возможностей защиты прав адвокатов и адвокатуры в целом.

Свою точку зрения относительно законопроекта высказал и Александр Дроздов, председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, председатель Союза адвокатов Украины. В частности, он сообщил, что Союз выступил с инициативой о снятии документа с рассмотрения.

Он также отметил, что даже поверхностный анализ законопроекта выявляет многочисленные филологические и лингвистические ошибки, не говоря уже о юридической технике. Более того, по его словам очень некорректно прописаны права адвокатов, что в свою очередь делает невозможным их реализацию.

Также г-н Дроздов акцентировал внимание и на злоупотреблении процессуальными правами. «Такие положения приведут к тому, что адвокаты попросту будут бояться дисциплинарной ответственности, что по большому счету станет причиной отсутствия полноценной защиты клиента на всех стадиях процесса», – уверен он.

Резюмируя, Александр Дроздов отметил, что законопроект ограничивает конституционное право лица на профессиональную правовую помощь.

В результате обсуждения участники заседания сошлись во мнении, что законопроект должен быть снят с рассмотрения, ввиду того что не соответствует стандартам и правилам защиты прав граждан.

Обсудив предложения по урегулированию вопроса, участники заседания приняли решение подать электронную петицию с требованием снять документ с рассмотрения.