Сегодня на сайте парламента был зарегистрирован проект Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности №9055-1. Текст документа пока не доступен. Автором выступает народный депутат Украины Валерий Писаренко (группа «Партия «Возрождение»).
Документ является альтернативным по отношению к внесенному Президентом Украины проекту Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» №9055 от 6 сентября 2018 года.
Как известно, Национальная ассоциация адвокатов Украины призвала народных депутатов Украины воздержаться от голосования за законопроект №9055.
НААУ наработала альтернативный законопроект, который основывается на предложениях, которые были представлены адвокатскими сообществами всей Украине, раннее сообщалось на сайте Ассоциации.
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