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Сегодня 14 сентября 2018 года, 16:25

Внесен альтернативный проект Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности

Сегодня на сайте парламента был зарегистрирован проект Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности №9055-1. Текст документа пока не доступен. Автором выступает народный депутат Украины Валерий Писаренко (группа «Партия «Возрождение»).

Документ является альтернативным по отношению к внесенному Президентом Украины проекту Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» №9055 от 6 сентября 2018 года.

Как известно, Национальная ассоциация адвокатов Украины призвала народных депутатов Украины воздержаться от голосования за законопроект №9055.

НААУ наработала альтернативный законопроект, который основывается на предложениях, которые были представлены адвокатскими сообществами всей Украине, раннее сообщалось на сайте Ассоциации.