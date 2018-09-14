Сегодня 14 сентября 2018 года, 16:25

Суд избрал меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну

Соломенский районный суд Киева отпустил на поруки министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которого обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Трансляцию судебного заседания вел «112 Украина».

«Избрать для подозреваемого Омеляна Владимира Владимировича меру пресечения в виде личного поручительства. Обязать поручителей — министра молодежи, спорта Украины Жданова Игоря, народного депутата Бендюженко Федора обеспечить исполнение подозреваемым обязанностей, а именно: приезжать к детективам НАБУ по первому требованию, сообщать об изменении своего места жительства или места работы, сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, предоставляющие право выезда из Украины и въезда в Украину», — отметила судья Анна Сергиенко.

Напомним: в четверг, 13 сентября 2018 года, НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что «невозможно найти то, чего нет». Владимир Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку из-за этого.

Во время суда прокуроры просили избрать для подозреваемого меру пресечения в виде внесения залога в размере 5 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении г-на Омеляна в октябре 2017 года и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.

Владимир Омелян был назначен министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года. Согласно его электронной декларации, у него имеются наличные средства в сумме 90 тысяч долларов США и 25 тысяч евро. Кроме того, Омелян задекларировал квартиру в Киеве площадью 61,6 кв. м, земельный участок во Львовской области площадью 999 кв. м, гараж площадью 37,4 кв. м.