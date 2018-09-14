Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 сентября 2018 года, 14:43

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украина выиграла в Англии апелляцию по «долгу Януковича»

14 сентября 2018 года Источник:Экономічна правда
Решение позволит отсрочить взыскание долга Решение позволит отсрочить взыскание долга

Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере 3 миллиарда долларов США. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Bloomberg, передает «ЭП». Таким образом, Высокий суд Лондона вернется к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой. Судья решил, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ. 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты, но разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение.

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года после переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет Министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

В своих возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин.

Среди них — нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций, а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова.

Отдельно перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1081) от 11/09/18 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1081)
Конспект

Выходить на поверку

Отрасли практики

Признать годным

Судебная практика

Из другого места

Тема номера:

Отформатировать иск

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

14.09.2018 Презентация отчета о внедрении процедуры squeeze-out в Украине

Tax & Business Talks

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом