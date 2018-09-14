Сегодня 14 сентября 2018 года, 19:50

ГФС и представительство ЕС реформируют налоговый блок по трем направлениям

Государственная фискальная служба Украины вместе с европейскими партнерами перешли к активной стадии реформирования налогового блока. Еще в начале 2018 года ГФС и представительство ЕС обсудили конкретные направления и практические шаги по реализации совместных проектов в рамках Программы поддержки управления государственными финансами в Украине (EU4PFM). Об этом сообщается в пресс-релизе ГФС Украины.

Документ планируется к подписанию в ближайшее время и предусматривает выделение средств в объеме 75 млн евро, большую часть из которых может получить ГФС.

В частности, стратегические инициативы развития службы обсудил и.о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов с руководителями подразделений ЕС, ответственных за реформу публичных финансов. Стоит отметить, что отработка основных направлений сотрудничества с ЕС базировалась на стратегических инициативах развития службы до 2020 года.

Переформатирование работы ГФС планируется по трем основным направлениям.

1. Внедрение современных методов поддержки плательщиков для повышения уровня добровольной уплаты налогов.

Речь идет о разработке стратегий и программ для обеспечения добровольного соблюдения требований налогового законодательства и стимулирования добровольной уплаты налогов, сборов, платежей. Кроме того, планируется создание отдельного структурного подразделения по вопросам добровольного соблюдения требований налогового и таможенного законодательства, законодательства по уплате ЕСВ, а также активизация разъяснительной и консультативной деятельности.

2. Усиление способности бизнес-процессов в налоговой сфере.

Суть заключается в применении международной практики и инструментов для аудита электронных данных (е-аудит), разработке и обновлении критериев оценки рисков с целью отбора дел для проведения других, отличных от контролирующих, мероприятий, например, мониторинг, информационные кампании, информационные письма, семинары. То есть это — практические шаги по совершенствованию механизмов и методов налогового контроля с целью уменьшения количества проверок субъектов хозяйствования и повышения их качества.

3. Расширение налоговой базы Украины, в частности, путем улучшения информационных налоговых потоков.

Ключевая задача - ограничение возможностей уклонения от налоговых обязательств, а также урегулирование вопросов контроля и налогообложения электронной коммерции, в том числе трансграничной электронной коммерции.

Сотрудничество в этих направлениях предусматривает как экспертную поддержку, так и помощь в модернизации IT-системы ГФС.

Евгений Бамбизов подчеркнул, что ГФС максимально открыта для того, чтобы менять систему к лучшему.

«Сегодня в ГФС происходит достаточно динамичное развитие во всех направлениях, в частности, в направлении аудита, развития электронных сервисов, создании условий для повышения уровня добровольной уплаты налогов. Мы имеем немало проектов, которые находятся на разных стадиях завершения, поэтому поддержка международных экспертов станет очень кстати», — отметил и.о. заместителя председателя ГФС.

Среди таких проектов Евгений Бамбизов назвал внедрение электронного аудита, над которым активно работает ГФС. Планируется, что до конца текущего года должны быть завершены все подготовительные мероприятия по его внедрению. Новации позволят минимизировать производственные затраты, снизить коррупционные риски и повысить эффективность проверок.

Важным проектом и.о. зампредседателя ГФС назвал и внедрение системы e-Receipt («электронного чека»), которая позволит перевести на совершенно новый уровень регистрацию расчетных операций. Среди приоритетов также введение электронной акцизной марки, что будет способствовать полному контролю на рынке подакцизной продукции от производителя к конечному потребителю. Кроме того, Евгений Бамбизов также отметил, что ГФС нуждается в помощи международных экспертов в направлении трансфертного ценообразования.