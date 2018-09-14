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Из 930 конституционных жалоб, поступивших в КСУ, порядка 70% возвращены заявителям

14 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В преддверии второй годовщины функционирования в Украине нового института конституционной жалобы (напомним: новый инструмент для защиты конституционных прав граждане получили 30 сентября 2016 года, когда вступили в силу новации Основного Закона в части правосудия) в Конституционном Суде Украины (КСУ) состоялась международная конференция «Индивидуальная конституционная жалоба в КСУ», организованная совместно с экспертами Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия).

В рамках этого мероприятия были презентованы статистические показатели поступлений конституционных жалоб и их обработки в КСУ по состоянию на 31 августа 2018 года. Так, всего в Суд поступили 930 конституционных жалоб, из них 649 жалоб (70%) возвращены заявителям как не соответствующие по форме требованиям Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» с определенными разъяснениями и указанием на возможность повторного обращения с соблюдением требований этого закона.

Согласно официальной статистике, из 270 конституционных жалоб, которые уже были распределены между судьями КСУ, треть были поданы повторно, то есть с учетом замечаний, высказанных Секретариатом Суда, относительно формы, с последующим устранением недостатков, выявленных во время их предыдущей проверки. Чаще всего КСУ отказывает в открытии конституционных производств по делам на основании пунктов статьи 62 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» — неприемлемость конституционной жалобы (на этом основании 158 «отказов» были даны коллегиями судей, 12 — сенатами Суда) и непринадлежности к полномочиям КСУ вопросов, затронутых в конституционном представлении, конституционном обращении, конституционной жалобе (40 — коллегии судей, 2 — сената).

Если говорить о законодательном аспекте конституционных жалоб — законах Украины (их отдельных положений), которые оспаривались субъектами права на конституционную жалобу, и вопросах, за решением которых чаще всего обращались в КСУ, статистическая картина на примере 179 распределенных в 2018 году между судьями конституционных жалоб следующая. Лидирует в этом списке Закон Украины «О государственной службе» (26 жалоб), затем следует Уголовный процессуальный кодекс Украины (25 жалоб), третье место с результатом 17 конституционных жалоб занимают положения Кодекса административного судопроизводства Украины, пятерку «хедлайнеров» замыкают Закон Украины «О прокуратуре» (14 жалоб) и Гражданский процессуальный кодекс Украины (9 жалоб).

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