Сегодня 14 сентября 2018 года, 18:08

ВС уточнил позицию относительно информации, вносимой в информационные базы ГФС, и возможности ее изъятия

Верховный Суд Украины (ВСУ) неоднократно в своих постановлениях указывал на то, что информация, собранная представителями налоговых органов, может сохраняться и обрабатываться в информационных базах контролирующих органов или непосредственно должностными (служебными) лицами таких органов. А выводы, изложенные в акте проверки, являются отображением действий налоговых инспекторов и не влекут за собой правовых последствий для налогоплательщиков. Следовательно, действия налоговых органов по внесению информации в аналитические базы на основании актов проверки без принятия налоговых уведомлений-решений не приводят к правовым последствиям для налогоплательщиков и не нарушают их прав, поскольку такая информация является служебной и используется налоговыми органами для обработки собранной информации в автоматическом режиме с целью осуществления налогового контроля.

Кардинальные изменения в судебной практике могут произойти уже в ближайшее время, поскольку новый ориентир на формирование практики дал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 21 августа 2018 года по делу №814/378/14, в котором налогоплательщик просил изъять информацию из базы данных налоговых органов.

Оставляя без изменений ранее принятые судами решения, Верховный Суд учел, что в рассматриваемом деле суды предыдущих инстанций установили наличие реальных негативных последствий для налогоплательщиков в виде расторжения контрактов с одними контрагентами и приостановления хозяйственных отношений с другими.

ВС признал правильной позицию судов, руководствовавшихся тем, что утвержденная форма акта о невозможности проведения встречной сверки (приложение №3 к Порядку проведения органами государственной налоговой службы встречных сверок, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 года №1232) среди прочего предусматривает внесение в такой акт отдельных сведений, касающихся субъекта проведения сверки, и не предусматривает наличия вывода налогового органа о реальности или нереальности хозяйственных операций, поскольку такие выводы можно сделать исключительно после исследования первичных документов налогового и бухгалтерского учета. А наличие подобных выводов в акте о невозможности проведения встречной сверки является нарушением требований налогового законодательства и не соответствует способу осуществления налоговым органом его властных управленческих функций.

Верховный Суд обратил внимание, что в спорах подобной категории судам следует выяснять, была ли получена налоговая информация, на основании которой внесены изменения в автоматизированные системы, способом и в порядке, предусмотренном налоговым законодательством, и является ли такая информация достоверной, в какие именно автоматизированные информационные базы она внесена и вызвали ли соответствующие изменения реальные негативные последствия для налогоплательщика.

Более подробно с аргументацией Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Инфодовод» в газете «Юридическая практика» №37 (1081) от 11 сентября 2018 года.