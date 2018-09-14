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Внесен новый законопроект о гарантиях для вкладчиков кредитных союзов

14 сентября 2018 года Источник:Finclub

13 сентября с.г. 11 депутатов Верховной Рады внесли законопроект №9078 о регулировании деятельности кредитных союзов.

Нормы законопроекта похожи на отклоненный парламентом в мае законопроект №6405, пишет FinClub.

Документом предлагается сделать кредитные союзы участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Как и в случае с клиентами банков, им хотят гарантировать максимум до 200 тыс. грн.

Гарантии будут распространяться исключительно на депозиты, размещенные в кредитных союзах. Все детали участия кредитных союзов в системе гарантирования должны быть прописаны в Законе «О системе гарантирования вкладов физлиц».

Предложенной редакцией закона предлагается признавать кредитный союз проблемным, если он: допустил уменьшение более чем на 5% норматива достаточности регулятивного капитала; в течение 5 дней не выполнил требование обязательства по вкладу; допустил уменьшение на 10% запаса ликвидности; объем проблемной задолженности по кредитам превышает 60% суммы активов. Если кредитный союз допустит уменьшение на одну треть норматива достаточности регулятивного капитала или в течение пять дней не исполнит 2% обязательств, то он может быть признан неплатежеспособным. Также в законопроекте прописан механизм ликвидации кредитного союза.

Членство и финансирование кредитных союзов смогут получить физлица-предприниматели и юрлица: фермерские хозяйства, кооперативы, профессиональные союзы со статусом первичных или местных, религиозные организации.

Расширятся и полномочия кредитных союзов. Они смогут сдавать в аренду свою недвижимость, выступать посредниками при продаже финуслуг, например страхования, рефинансировать ипотеку (кроме эмиссии ипотечных облигаций и ипотечных сертификатов), оказывать финансовые консультации, вести счета и платежи, выпускать и обслуживать электронные платежные средства.

Кроме того, документ определяет порядок создания саморегулируемых организаций и обязательное участие в них кредитных союзов.

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