НАБУ начало расследовать незаконное обогащение народного депутата Антона Геращенко — СМИ

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения депутата Верховной Рады Антона Геращенко (фракция «Народный фронт»). Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро Украины на запрос «Українських новин», передает издание «Вести».
Уголовное производство зарегистрировано 6 сентября с.г. по части 34 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса. Дело открыто согласно решению суда, который обязал НАБУ его зарегистрировать.
На данный момент проводится досудебное расследование. О подозрении пока не сообщалось.
Ранее СМИ обнародовали расследование, согласно которому г-н Геращенко может быть причастен к незаконному обогащению. В частности, журналисты обнаружили наличие у депутата элитной квартиры в Печерском районе Киеве, в которой он проживает.
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