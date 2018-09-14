Сегодня 14 сентября 2018 года, 16:25

НААУ требует воздержаться от принятия законопроекта №9055 и называет его угрозы для адвокатов

Национальная ассоциация адвокатов Украины направила руководству Верховной Рады, комитетов и фракций парламента, индивидуально к народным депутатам Резолюцию Совета адвокатов Украины с призывом воздержаться от принятия проекта закона №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Об этом пишет сайт НААУ.

САУ настаивает на том, что этот документ не может стать основой для демократической реформы института адвокатуры ввиду нарушения международных стандартов в процессе подготовки законопроекта под эгидой Совета по вопросам судебной реформы. НААУ была лишена представительства в Совете по вопросам судебной реформы, на которую была возложена ответственность за осуществление реформы. «Право адвокатуры, которую в отношениях с органами власти представляет Национальная ассоциация адвокатов Украины, на участие в выработке изменений в профильный закон не были соблюдены, а официальное представительство профессии было подменено манипулятивным образом путем привлечения отдельных общественных организаций и отдельных адвокатов», — уверены в Ассоциации.

Позиция Совета адвокатов Украины заключается в том, что по своему содержанию любые изменения в профильное законодательство должны гарантировать дальнейшее приближение адвокатуры к европейским стандартам. Приоритетом в этом процессе должно быть усиление защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности. Совет адвокатов Украины считает, что принятие законопроекта №9055 будет противоречить общей логике европейского курса Украины, многочисленным международным документам и фактически Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов, утвержденной указом Президента №276 от 20 мая 2015 года.

«Законопроект №9055 переполнен противоречиями между различными статьями, терминологической неопределенностью, оценочными суждениями, особенно в части регулирования доступа к профессии и привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности, распределения адвокатских взносов. Такие вещи недопустимы, ведь антикоррупционный компонент должен быть обязательным для каждого этапа судебной реформы», — утверждают в НААУ.

Законопроект предусматривает льготный период для упрощенного доступа к адвокатуре для судей и следователей, которым разрешено в течение четырех лет получать свидетельство на основании экзамена без прохождения стажировки. НААУ неоднократно настаивала на том, что процесс стажировки позволяет адаптировать юристов к адвокатской практике, этическим стандартам, пониманию приоритетности интересов клиента и защиты прав человека.

Проект закона №9055 содержит многочисленные изменения к Уголовному процессуальному кодексу Украины, которые сужают гарантии адвокатской деятельности. В частности, предлагается включить в УПК Украины статью 221 о злоупотреблениях стороной защиты процессуальными правами. К категории злоупотреблений суд может отнести и подачи жалобы на определенное судебное решение, и подачи ходатайства (заявления) для решения отдельного важного для защиты вопросы, и заявление отвода суда.

«В изложенной редакции статья 211 УПК законопроекта №9055 прямо противоречит положениям Конституции Украины, профильным решениям Конституционного Суда Украины и многочисленным решениям Европейского Суда по правам человека», — подчеркивается в заявлении.

Проект закона предлагает упростить процедуру уведомления о подозрении лицу со статусом специального субъекта, что открывает возможности для усиления уголовного преследования адвокатов за их правовую позицию. Сейчас такая практика подтверждается официальной статистикой нарушений прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности. При этом предложенная редакция статьи 481 УПК предусматривает, что не только адвокатам, но и всем определенным в части 1 статьи 481 УПК специальным субъектам подозрение может быть вручено следователем, прокурором по поручению руководителя Генеральной или областной прокуратуры. То есть статус спецсубъекта вообще лишен всякого смысла.

НААУ просит «воздержаться от поддержки законопроекта №9055 в представленной редакции и учесть позицию адвокатуры Украины при внесении изменений в профильное законодательство».