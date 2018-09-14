«Газпрому» удалось добиться снятия ареста активов по решению суда в Англии

Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе. За это «Газпром» обязался не продавать, не дарить и не обменивать акции Nord Stream AG. Об этом пишет Pravo.ru.
«Газпрому» удалось добиться освобождения активов в Англии. Компании пришлось согласиться не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в суде.
Спор связан с контрактами на поставку и транзит газа через Украину. В начале 2018 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» судились в Стокгольме, а летом Высокий суд Англии и Уэльса арестовал активы российской газовой компании. Добиться отмены этого решения получилось только сейчас.
В феврале 2019 года состоятся слушания по этому делу. Раньше их окончания «Газпром» не может отчуждать акции Nord Stream AG (это газопровод через Балтийское море, обеспечивающий энергией Европу).
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