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В правительстве очертили перспективу диджитализации госпредприятий

14 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство экономического развития и торговли Украины проведет диджитализацию государственных предприятий. Стартапы в рамках пилотного проекта будут работать над технологическими решениями для ПАО «Укрзализныця».

Как сообщается на сайте КМУ, Министерство совместно с ПАО «Укрзализныця», 1991 Open Data Incubator и Офисом Национального инвестиционного совета Украины запускают Future of Mobility Lab. UZ edition — первую в Украине инкубационную программу, открывающую госсектор для стартапов.

Цель инкубационного программы Future of Mobility Lab — создать совместный проект вместе с ПАО «Укрзализныця», реализация которого улучшит технологическое функционирование предприятия.

Участие в трехмесячной программе Future of Mobility Lab. UZ edition в 1991 Open Data Incubator бесплатное. Отобранные стартапы будут работать над подготовкой своего пилотного проекта, получат менторскую поддержку ведущих экспертов отрасли и доступ к данным необходимой инфраструктуры «Укрзализныци». По завершении программы состоится демодень, во время которого финалисты представят свой проект для гостей и потенциальных инвесторов.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук отмечает: «Украина должна стать частью индустрии 4.0. Правительство и бизнес совместно разработали Концепцию развития цифровой экономики до 2020 года (digital agenda for Ukraine). Это первый программный документ в сфере цифровой экономики в Украине, с ним мы начинаем движение в цифровое будущее. Сегодня мы переворачиваем страницу старых государственных предприятий, мы предоставляем им возможность использовать все преимущества цифрового мира. Это будет основой кооперации государства с IT-сектором».

К участию в проекте планируется отобрать 10-12 команд. Подать заявку и ознакомиться с деталями программы можно по ссылке.

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