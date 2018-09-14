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СМИ: комитет Госдумы РФ не согласился на декриминализацию «репостной» статьи

14 сентября 2018 года Источник:Pravo.ru

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал отклонить в первом чтении два законопроекта о переводе ответственности за возбуждение ненависти или вражды в разряд административных правонарушений. Об этом пишет Pravo.ru.

«Законопроект не поддержал ни Верховный суд, ни правительство. Это очень сложная конструкция, юридически не выверенная, на мой взгляд», — пояснил председатель комитета, депутат Василий Пискарев отрицательное заключение по поправкам (цитата из ТАСС).

Действующая норма части 1 статьи 282 УК предусматривает наказание за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно как и принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет».

По мнению депутатов Алексея Журавлева и Сергея Шаргунова, разработчиков законопроекта, такая формулировка говорит о «законодательной неопределенности» нормы. В связи с этим предлагается исключить уголовную ответственность за возбуждение ненависти и предусмотреть ответственность административную. Уголовно наказуемым деянием при этом предлагается считать возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства, но лишь в том случае, когда такое деяние совершается с применением насилия или с угрозой его применения, или же лицом с использованием служебного положения, или организованной группой.

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