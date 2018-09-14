Сегодня 14 сентября 2018 года, 14:43

Генпрокурор и министр ЖКХ объяснили, как одолеть коррупцию в строительной отрасли

Противодействие коррупции в строительной отрасли — это вопрос номер один. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время совещания по противодействию коррупции в строительной отрасли с представителями территориальных органов ГАСИ и строительного бизнеса.

«Минрегион сделал довольно много вещей по наведению порядка в строительной отрасли, начиная от децентрализации и передачи полномочий и упрощения всех процедур до введения прозрачной системы в работе Научно-технического совета (НТС), введения новых ГСН, градостроительной политики и тому подобное. Но сегодня мы констатируем, что коррупция в строительной отрасли остается. Она не дает возможности людям поверить в прозрачные процедуры. И территориальные органы ГАСИ, местные и вновь созданные органы, которым мы передали полномочия, не только остаются в зоне коррупционного риска, но и иногда становятся центром коррупции», — цитирует Геннадия Зубко правительственный портал.

Г-н Зубко привел пример, касающийся строительного объекта в Одессе с классом последствий СС3, где люди вместо ожидаемой подземной парковки получили супермаркет. При этом разрешение с заниженным классом последствий в СС1 было издано органом архстройконтроля Одесского городского совета.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что единственный и надежный путь преодоления коррупции — это перевод всех процедур в автоматизированный режим. «За последние годы строительная отрасль стала объектом едва ли не наибольшего вымогательства взяток в нашей стране. И это заявление подкреплено конкретными доказательствами. Но я подчеркиваю, дача взятки — это лишь верхушка айсберга, которая сигнализирует об имеющейся полномасштабной системе сбора дани. Поэтому мы должны действовать двумя путями: взяточников сажать в тюрьмы, а там, где есть очевидные доказательства создания условий для коррупции, увольнять немедленно через соответствующие дисциплинарные процедуры!» — отметил Юрий Луценко.

По результатам совещания Геннадий Зубко сообщил, что принято решение о введении областными прокуратурами мониторинга заявлений о безосновательных отказах в выдаче разрешительных процедур. Второе — вводится новый инструмент, который покажет всю цепочку прохождения документов застройщика. «С сегодняшнего дня мы начинаем отсчет борьбы с коррупцией в двух направлениях — дисциплинарном и правоохранительном. Я поручил отстранить от занимаемых должностей руководителей госархстройконтроля в Одесской и Херсонской областях. Далее мы будем двигаться по заявлениям от граждан и проверять деятельность не только территориальных органов ГАСИ, но и вновь созданных органов по всем городам Украины», — подчеркнул Геннадий Зубко.