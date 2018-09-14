Сегодня 14 сентября 2018 года, 13:00

НАБУ подозревает первого заместителя главы СБУ в незаконном обогащении

Первому заместителю главы Службы безопасности Павлу Демчине подготовили сообщение о подозрении в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины подготовлено уведомление о подозрении в незаконном обогащении», – говорится в сообщении, которое цитирует «УП».

Детективы НАБУ установили, что в период с 26 апреля 2015 года (с момента вступления в силу изменений в статью 368-2 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обогащение») по 31 декабря 2016 года г-н Демчина приобрел в общую собственность активы и совершил расходы в размере не менее 6,4 миллиона гривен.

Среди прочего, речь идет о новом внедорожнике Land Rover Range Rover Sport 2015 году выпуска, автомобиле MERCEDES-BENZ V250 2016 выпуска, земельных участках в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га, квартире, рядом с указанными земельными участками.

«Вместе с тем официальный доход первого заместителя руководителя СБУ и членов его семьи в период с 25 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года составил 2,6 миллиона гривен, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD», – говорится в сообщении.

Поэтому, по версии следствия, Павел Демчина, не имея предварительно полученных доходов, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3,76 миллиона гривен, «законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами».

«Тем самым он совершил тяжкое коррупционное преступление, предусмотренное частью 3 статьи 368-2 УК Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что также детективы НАБУ проанализировали доходы и расходы Павла Демчины за все время его трудовой деятельности, чтобы определить, имел ли он и члены его семьи возможности накопить сбережения для приобретения активов в дальнейшем.