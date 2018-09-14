Сегодня 14 сентября 2018 года, 13:00

АМКУ требует от Минздрава установить прозрачные правила продвижения лекарств

13 сентября 2018 года Антимонопольный комитет Украины предоставил Министерству здравоохранения Украины обязательные для рассмотрения рекомендации с целью осуществления мероприятий, направленных на развитие конкуренции, предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и условий, им способствующих, а именно:

разработать и принять нормативно-правовой акт, которым будут установлены четкие, прозрачные, недискриминационные правила продвижения лекарственных средств для всех участников фармацевтических рынков для:

- предотвращения искажения конкуренции на рынках лекарственных средств в результате использования маркетинговых инструментов при реализации (оптовой и розничной) лекарственных средств;

- обеспечения конечных потребителей возможностью объективного и беспристрастного, самостоятельного выбора в аптечных заведениях необходимых им лекарственных средств;

- невозможность подавляющей реализации (оптовой и розничной) лекарственных средств по повышенной стоимости за счет применения маркетинговых инструментов.

Указанные Рекомендации являются обязательными для рассмотрения в течение 90 дней с даты их получения.

«На сегодня реализация лекарственных средств с применением маркетинговых услуг для всех участников цепи сбыта (производителей, дистрибьюторов и аптек / аптечных сетей) является постоянной распространенной практикой», – говорится в сообщении.

Каких-либо особенностей предоставления маркетинговых услуг в фармацевтической отрасли законодательством Украины не установлено, отмечается на сайте АМКУ.

Напомним, что в 2016 году Комитетом было опубликовано Отчет по результатам тщательного исследования фармацевтических рынков за период 2014 – I полугодия 2016 года, в котором представлены предложения о путях решения существующих на рынке проблемных вопросов для развития действенной конкуренции на фармацевтических рынках и установления прозрачных взаимоотношений между участниками рынков в этой сфере, что будет способствовать повышению экономической доступности лекарственных средств. Одним из предложений было установление прозрачных отношений в сфере продвижения и маркетинга лекарственных средств с учетом европейского опыта.

Отчет был направлен Президенту Украины, премьер-министру Украины, Министерству здравоохранения Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.

Однако до сих пор в Комитет не поступало на согласование в установленном законодательством порядке любых проектов нормативно-правовых актов относительно урегулирования предоставления маркетинговых услуг в фармацевтической отрасли.

Как уточняют в Комитете, на фармацевтическом рынке сложилась ситуация, когда все участники цепи продвижения лекарственных средств могут быть заинтересованы ориентироваться на приобретение и реализацию конечным потребителям лекарственных средств тех производителей, за выполнение условий договоров о предоставлении маркетинговых услуг (или дополнительных соглашений к договорам поставки) они получат большее материальное вознаграждение.