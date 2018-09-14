Сегодня 14 сентября 2018 года, 13:00

Украинский институт будущего презентовал исследование «Становление Лиги справедливости» о формировании высшего суда Украины

Вчера, в помещении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия состоялась презентация доклада «Становление Лиги справедливости», подготовленный экспертом реформирования судебной и правоохранительной систем Украинского института будущего (UIF) Татьяной Ющенко. Модератором презентации выступил адвокат, управляющий бюро «Колесников Лигал» Виталий Колесников. Автор обобщила отечественный и мировой опыт функционирования верховных судов и предложила читателям разные видения исторического события — формирование высшего суда Украины путем открытого конкурса.

«Черный лебедь» — теория, которая рассматривает сложнопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия. Объявление конкурса в Верховный Суд стал «черным лебедем» для Татьяны Ющенко. Именно это послужило главным лейтмотивом для исследования. Доклад состоит из предисловия, пяти разделов («Историческая ретроспектива эволюции порядка формирования наивысшего суда государства», «Мировой опыт назначения судей верховных судов», «Украинская модель формирования состава наивысшего суда», «Первый конкурс в новый Верховный Суд: «война миров» и надежда на мир», «Новый Верховный Суд. Метаморфоза»), заключений и рекомендаций.

На последнем сосредоточимся более подробно. Резюмируя, г-жа Ющенко говорит: «В результате исследования численных публикаций, оценок украинских и международных экспертов, которые наблюдали за ходом процесса, можно сказать, что первый конкурс в Верховный Суд был позитивно воспринят». Что касается рекомендаций, то автор предлагает, во-первых, внести изменения в статью 87 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», определив Общественный совет добропорядочности (ОСД) юридическим лицом публичного права. Также предусмотреть: оплачиваемость работы членов ОСД и установить, что финансирование деятельности Совета осуществляется за счет государственных средств; обязанность каждого члена ОСД предпринимать меры защиты персональных данных и информации с ограниченным доступом, которая была получена в связи с осуществлением ими полномочий; установить требования мотивированности и ссылок на доказательства при формировании заключения о несоответствии лица требованиям профессиональной этики и добропорядочности; предусмотреть возможность обнародования заключения или информации о кандидате только после предоставления им соответствующих пояснений.

Во-вторых, Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) внести изменения в Положение о порядке и методологии квалификационного оценивания, показателях соответствия критериям квалификационного оценивания и средства их установления с целью обеспечения четкости и однозначности понимания порядка подсчета баллов, полученных кандидатами на должность судьи в результате прохождения каждого из этапов квалификационного оценивания.

В-третьих, внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, дополнив его новой главой «Особенности искового производства по делам о защите части достоинства и опровержения недостоверной информации, распространенной в отношении лица, претендующего на занятие должности судьи», в которой установить сокращенные сроки рассмотрения дел указанной категории и правовые последствия – способы восстановления нарушенного права в случае, если такое будет установлено судом.

В четвертных, с учетом неравномерной нагрузки на судей разных кассационных судов целесообразно объявлять конкурсы на занятие вакантных должностей судей конкретного суда.

В свою очередь, заместитель председателя ВККС Станислав Щотка озвучил, что по состоянию на 14:40 13 сентября в Комиссию поступило 116 документов от кандидатов в Высший антикоррупционный суд (35 в Апелляционную палату и 81 в первую (условного говоря) инстанцию) и 249 пакетов документов в Верховный Суд. Уже можно говорить о том, что создается хорошая конкурентная среда. Такое количество документов (а их будет еще больше) можно считать индикатором успеха. Г-н Щотка убежден: если все было бы так плохо, своевольно, то они, наверное, не получили б и половины количества документов. Если юристы подают документы, они верят, что процедуры стали прозрачнее, открытие, понятнее. А что касается рекомендации в докладе, то г-н Щотка признался, что ему тоже не всегда нравится, как выписаны некоторые положения их локальных актов. Комиссия еще будет думать над формулой определения минимально допустимого бала. К примеру, есть идея: ВККС говорит, в рамках этой процедуры им нужно по четыре (условно) кандидата на 12 мет, следовательно, первые 48 кандидатов рейтингового списка допускаются дальше.

«За этот Верховный Суд, по крайней мере, не стыдно», — отметил член Совета по вопросам судебной реформы, адвокат, управляющий партнер ЮФ «Антика» Алексей Кот, добавив, что довольно успешным оказался симбиоз науки, практики и судебного опыта. Подводить итоги работы ВС еще рано, ведь судьи еще рассматривают дела, которые поступили в наивысшую судебную инстанцию во времена, когда новые процессуальные фильтры не работали. Тем не менее, эксперимент можно считать удачным. «Конкурс состоялся. Он не привел к еще большей потери доверия к судебной системе. Озвученные цифры это только подтверждают», — резюмировал г-н Кот.

Доволен тем, как прошел конкурс в ВС и народный депутат Украины Антон Геращенко. Он отметил, что много было сетований на то, что мало адвокатов стали судьями ВС. А много ли адвокатов подали документы на конкурс? Нет. Он подчеркнул, что результаты демократических преобразований нуждаются в десятках лет.

Заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ, член ОСД Роман Куйбида подчеркнул, что исследование г-жи Ющенко не учитывает некоторые пессимистические, в отношении реформы, исследования, к примеру, Европейской бизнес ассоциации со стороны иностранных инвесторов. Он отметил, что подбор источников был тенденционным с тем, чтобы «не превысить дозу критики». Сокоординатор ОСД Галина Чижик поинтересовалась в Татьяны Ющенко, известны ли ей факты утечки персональных данных о кандидатах со стороны Совета. Г-жа Ющенко ответила, что в этом вопросе не стоит дожидаться утечки, действовать нужно на опережение.