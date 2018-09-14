ЕБРР представит финальный оценочный отчет по товарным распискам

Эксперты Проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Украина: реформирование рынков капитала – оценка систем складских свидетельств» 17 - 18 сентября 2018 года проведут в НКЦБФР заключительную миссию, в рамках которой представят финальный оценочный отчет по товарным расписок.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
Во время встреч также будут представлены предложения по совершенствованию законодательства о складских свидетельствах и подготовлены рекомендации как повысить эффективность системы.
Напомним, что в января 2018 года ЕБРР провел конкурс на отбор консультанта для оказания методологической поддержки в проведении анализа рынка складских свидетельств и разработки рекомендаций по совершенствованию этого инструмента.
В феврале этого же года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и НКЦБФР подписали Меморандум о сотрудничестве с целью налаживания эффективного обмена информацией между государственными органами, координации совместных действий по развитию в Украине товарных биржевых рынков, внедрение деривативов и других финансовых инструментов субъектами хозяйствования аграрного сектора.
В рамках проекта в мае текущего года были проведены встречи с представителями рынка капитала и специалистами государственных органов. К тому же, в июле 2018 года эксперты ЕБРР встретились с представителями профильных министерств и ведомств, а также участниками банковского сектора. В рамках этих встреч было подготовлены рекомендации как повысить эффективность системы складских свидетельств.
Складское свидетельство – это документ, подтверждающий факт размещения товара на сертифицированном складе. Владелец складского свидетельства является владельцем товара.
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