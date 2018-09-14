Сегодня 14 сентября 2018 года, 13:00

ЕБРР представит финальный оценочный отчет по товарным распискам

Эксперты Проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Украина: реформирование рынков капитала – оценка систем складских свидетельств» 17 - 18 сентября 2018 года проведут в НКЦБФР заключительную миссию, в рамках которой представят финальный оценочный отчет по товарным расписок.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Во время встреч также будут представлены предложения по совершенствованию законодательства о складских свидетельствах и подготовлены рекомендации как повысить эффективность системы.

Напомним, что в января 2018 года ЕБРР провел конкурс на отбор консультанта для оказания методологической поддержки в проведении анализа рынка складских свидетельств и разработки рекомендаций по совершенствованию этого инструмента.

В феврале этого же года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и НКЦБФР подписали Меморандум о сотрудничестве с целью налаживания эффективного обмена информацией между государственными органами, координации совместных действий по развитию в Украине товарных биржевых рынков, внедрение деривативов и других финансовых инструментов субъектами хозяйствования аграрного сектора.

В рамках проекта в мае текущего года были проведены встречи с представителями рынка капитала и специалистами государственных органов. К тому же, в июле 2018 года эксперты ЕБРР встретились с представителями профильных министерств и ведомств, а также участниками банковского сектора. В рамках этих встреч было подготовлены рекомендации как повысить эффективность системы складских свидетельств.

Складское свидетельство – это документ, подтверждающий факт размещения товара на сертифицированном складе. Владелец складского свидетельства является владельцем товара.