Сегодня 14 сентября 2018 года, 11:18

Суд отказался отменить решение об признании «ПриватБанка» неплатежеспособным

Суд не позволил отменить неплатежеспособность «ПриватБанка», сообщает FinClub.

«Окружной административный суд Киева отказал клиенту «ПриватБанка» Д. Касьяненко в удовлетворении иска к Национальному банку, КМУ, ФГВФЛ, при участии третьих лиц — Министерства финансов, «ПриватБанка», Министерства юстиции об отмене решений», — говорится в сообщении.

В суд клиент «ПриватБанка» обратился еще в декабре 2016 года. В своем иске он просил суд отменить решение об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных и введении в нем временной администрации, за которыми последовал переход банка под контроль государства.

После всестороннего исследования обстоятельств дела Окружной административный суд Киева вынес решение по делу №826/20453/16, которым полностью отказал в удовлетворении этого иска.