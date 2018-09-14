Суд отказался отменить решение об признании «ПриватБанка» неплатежеспособным

Суд не позволил отменить неплатежеспособность «ПриватБанка», сообщает FinClub.
«Окружной административный суд Киева отказал клиенту «ПриватБанка» Д. Касьяненко в удовлетворении иска к Национальному банку, КМУ, ФГВФЛ, при участии третьих лиц — Министерства финансов, «ПриватБанка», Министерства юстиции об отмене решений», — говорится в сообщении.
В суд клиент «ПриватБанка» обратился еще в декабре 2016 года. В своем иске он просил суд отменить решение об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных и введении в нем временной администрации, за которыми последовал переход банка под контроль государства.
После всестороннего исследования обстоятельств дела Окружной административный суд Киева вынес решение по делу №826/20453/16, которым полностью отказал в удовлетворении этого иска.
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