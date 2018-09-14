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Министр Владимир Омелян не собирается в отставку

14 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, которому детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении, заявил, что не подаст заявление об отставке, хотя тогда большинство его проблем исчезли бы.

Об этом он заявил в пятницу журналистам во время брифинга, передает «УП».

Перед этим у него спросили, собирается ли он подавать в отставку, как большинство европейских представителей власти при подобных обстоятельствах, г-н Омелян ответил, что не доставит никому такой радости.

«Мне эта должность уже надоела и убежден, что как только подам в отставку, то большинство этих беспорядков исчезнет. Я уверен, что у меня не было бы проблем, если бы я не был министром. Это понимаю и я, и моя семья. Но такой радости я им не доставлю», — заявил глава Мининфраструктуры.

По его мнению, вручение ему подозрения — это еще одно подтверждение, что в Украине стартовала предвыборная кампания.

Омелян утверждает, что подозрение НАБУ необоснованно, и он с легкостью докажет в суде происхождение своих доходов. Вместе с тем министр посетовал, что пострадал его имидж, и еще придется тратить деньги и время на судебные разбирательства.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд назначить Омеляну залог в 5 млн гривен.

Собеседник «УП» отметил, что САП не видит оснований для задержания.

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